Asia Cup 2025: T20 इंटरनेशनल के खराब आंकड़ों ने श्रेयस को किया बाहर? भारत के मिडिल ऑर्डर में कितना दम... शिवम-तिलक-रिंकू कितने तैयार

श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में अब टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी तिलक वर्मा, शिवम दुबे और रिंकू सिंह पर आ गई है. तीनों ने आईपीएल में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का भरोसा जीता और भारत की टी20 टीम में जगह बनाई थी.

दरअसल, पिछले कुछ सालों से व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भारतीय मिडिल ऑर्डर की कमजोरी एक बड़ी चिंता रही है. यह सिलसिला श्रेयस अय्यर के आने के बाद काफी हद तक थमा था. अय्यर ने चैम्पियंस ट्रॉफी और आईपीएल दोनों में शानदार पारियां खेलकर खुद को टीम का भरोसेमंद बल्लेबाज साबित किया था.

हालांकि, टी20 इंटरनेशनल के मामले में श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड तिलक, दुबे और रिंकू से पिछड़ा हुआ नजर आता है. इन तीनों के आंकड़े अय्यर से कहीं ज्यादा बेहतर हैं. शायद यही वजह है कि मौजूदा टीम मैनेजमेंट ने उन्हें मौका नहीं दिया.

कैसा है श्रेयस का टी20आई और आईपीएल करियर?

श्रेयस ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में कुल 51 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 30.66 की औसत से 1104 रन बनाए है. उनके इस फॉर्मेट में 8 अर्धशतक है. लेकिन शतक एक भी नहीं है. वहीं, आईपीएल में उन्होंने 133 मैचों में 34.22 की औसत के साथ 3731 रन बनाए हैं. जिसमें उनके 27 अर्धशतक शामिल हैं.

कैसा है तिलक का टी20आई और आईपीएल करियर?

भारतीय टीम के उभरते हुए सितारे तिलक वर्मा का टी20 इंटरनेशनल करियर इस समय अपने चरम पर है. उन्होंने अगस्त 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था. जिसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. वह इस समय आईसीसी की टी20 रैकिंग में अभिषेक शर्मा (829 अंकों) के बाद 804 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

टी20 इंटरनेशनल में तिलक ने 25 मैचों में 49.93 की औसत से 749 रन बनाए हैं. जिसमें उनके नाम 2 शतक और 3 अर्धशतक है. तिलक मौजूदा समय में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा औसत वाले भारतीय बल्लेबाज है. उनका एवरेज विराट कोहली (48.69) से भी ज्यादा है. वहीं, ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल औसत में वे दूसरे नंबर पर है.

तिलका का आईपीएल करियर भी अभी-तक शानदार रहा है. उन्होने इस टूर्नामेंट में 2022 में मुंबई इंडियंस की ओर से डेब्यू किया था. तिलक ने अभी-तक 54 मैचों में 37.47 की औसत से 1499 रन बनाए हैं. जिसमें उनके नाम 8 अर्धशतक है.

कैसा है शिवम का टी20आई और आईपीएल करियर ?

शिवम दुबे का टी20 इंटरनेशनल में अब-तक का सफर कुछ खास नहीं रहा है. 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना डेब्यू करने के बाद से उन्होंने 35 मैचों में 31.23 की औसत से सिर्फ 531 रन ही बनाए हैं. जिसमें सिर्फ 4 अर्धशतक शामिल हैं. शिवम को टी20 विश्व कप 2024 में भी भारतीय टीम में शामिल किया गया था. जहां उनका प्रदर्शन बेहद साधारण था.

आईपीएल में भी दुबे का करियर सामान्य है. उन्होंने 2019 में रॉयल चेलेंजर्स की ओर से डेब्यू किया था. फिलहाल वह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में हैं. दुबे अब-तक 79 मैचों में 30.47 की औसत से सिर्फ 1859 रन ही बना पाए हैं.

कैसा है रिंकू का टी20आई और आईपीएल करियर?

टीम इंडिया के आने वाले स्टार फिनिशर रिंकू सिंह का टी20 करियर इस समय उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है. 2023 में आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू करने के बाद रिंकू ने 33 मैचों में 42.00 की औसत से 546 रन बनाए हैं. लेकिन, उन्होंने पिछले 7 टी20 मैचों में केवल 67 रन बनाए हैं. वहीं आईपीएल के पिछले दो सीज़न भी रिंकू के लिए बेहद खराब रहे है.

रिंकू ने 2018 में आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से डेब्यू किया था. वह अब-तक उसी टीम के खेलते आ रहे हैं. अपने आईपीएल करियर में कुल 59 मैचों में 30.52 की औसत से खेलते हुए रिंकू ने कुल 1099 रन ही बनाए हैं.

श्रेयस की जगह किसे मिलनी चाहिए?

भारतीय टीम के लिए टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है. टीम के स्क्वॉड में एक से बढ़कर एक बहतरीन खिलाड़ी मौजूद है. लेकिन, बात जब मिडिल ऑर्डर की आती है, तो चिंता बढ़ जाती है. टीम में श्रेयस अय्यर का नाम नहीं होने पर मिडिल ऑर्डर की चिंता का समाधान दिखाई नहीं देता.

लेकिन, अब एशिया कप में श्रेयस को रिप्लेस करने के लिए टीम के पास 3 नाम तिलक वर्मा, शिवम दुबे और रिंकु सिंह. इन तीनों बल्लेबाजों के टी20 इंटरनेशनल और आईपीएल आंकड़े देखने के बाद सिर्फ एक ही बल्लेबाज का नाम निकलकर आता, तिलक वर्मा. ऐसा इसलिए क्योंकि तिलक ने पिछले 2 सालों में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है.

The journey for next year’s T20 World Cup starts from the Asia Cup - Captain @surya_14kumar #TeamIndia #AsiaCup pic.twitter.com/szrotf3Orw — BCCI (@BCCI) August 20, 2025

खासकर तब से जब कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उन्हें नंबर-3 पर प्रमोट किया था. तिलक ने इसी नंबर पर खेलकर भारत के लिए कई बड़ी परियां खेली हैं. उन्होंने इसी नंबर पर रहते हुए 13 मैचों में 55.37 की औसत से बल्लेबाजी की थी. जिसमें 2 शतकों और 2 अर्धशतक के साथ उनके नाम 443 रन थे.

लेकिन, उन्हें मिडिल ऑर्डर में नंबर 5-6 पर खेलने के लिए अब-भी संघर्ष करना पड़ सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि तिलक ने पिछले कुछ समय से नंबर-3 पर बल्लेबाजी की थी. हालाकी, उनके मौजूूदा टी20आई रिकॉर्ड्स को देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि, उन्हें ज्यादा संघर्ष करना पडे़गा.

