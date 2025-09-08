Asia Cup 2025: 'संजू सैमसन को ओपनिंग से मत हटाओ, हार्दिक पंड्या नेचुरल फिनिशर...', रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को चेताया

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम को अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर (बुधवार) को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से खेलना है. यह मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम किस कॉम्बिनेशन से उतेरगी, इस पर सबकी निगाहें हैं.

ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुकाबले में संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है. उनकी जगह विकेटकीपर जितेश शर्मा की प्लेइंग-11 में एंट्री हो सकती है. वहीं शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं. संजू हालिया समय में टी20 इंटरनेशनस में ओपनिंग करते आए हैं, लेकिन शुभमन की वापसी के बाद उनके लिए प्लेइंग-11 में जगह बनाना मुश्किल हो गया है.

अब एशिया कप की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है. रवि शास्त्री ने जोर देकर कहा है कि संजू सैमसन को ओपनर के तौर पर ही खेलना चाहिए. संजू सैमसन ने बतौर ओपनर शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी पिछली 10 टी20 इंटरनेशनल पारियों में तीन शतक लगाए हैं.

सैमसन का टॉप ऑर्डर में शानदार रिकॉर्ड: शास्त्री

रवि शास्त्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'सैमसन का भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में टॉप पर बेहतरीन रिकॉर्ड है. शुभमन गिल के लिए भी उन्हें हटाना आसान नहीं होगा. गिल टीम में किसी और की जगह आ सकते हैं, लेकिन सैमसन को ओपनर के तौर पर ही खेलना चाहिए.'

रवि शास्त्री ने यह भी कहा कि संजू सैमसन और जितेश शर्मा दोनों एक साथ टीम में फिट हो सकते हैं. शास्त्री कहते हैं, 'अगर सैमसन ओपनिंग करेंगे तो जितेश को निचले क्रम में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में खिलाया जा सकता है. यह टीम मैनेजमेंट पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना चाहती है. सैमसन सबसे खतरनाक टॉप-3 में रहते हैं. वहीं से वो मैच जिताते हैं, इसलिए उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए.'

रवि शास्त्री कहते हैं, 'दुबई जैसी जगह पर इस मौसम में स्पिन ही अहम फैक्टर साबित होगा. अफगानिस्तान जैसी टीमें तो चार स्पिनर तक खिला सकती हैं. भारत चाहे तो दो या तीन स्पिनरों के साथ उतरे. फिंगर स्पिनर और कलाई के स्पिनर दोनों चाहिए. भारतीय टीम के पास यह लक्जरी है.'

शास्त्री ने हार्दिक और शुभमन को लेकर क्या कहा?

शुभमन गिल की तारीफ करते हुए रवि शास्त्री ने कहा, 'अगर कोई खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की कर ले और टीम का अहम हिस्सा बन जाए, तो उसे हर फॉर्मेट खेलना चाहिए, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा कर दिखाया. शुभमन बेहद प्रतिभाशाली हैं और अगले 10 साल तक भारत के लिए अहम कड़ी होंगे. इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी से उनका आत्मविश्वास बढ़ा. अब उपकप्तान के तौर पर वह सूर्यकुमार यादव की बड़ी मदद करेंगे.'

हार्दिक पांड्या को लेकर शास्त्री ने कहा, 'वो नेचुरल फिनिशर हैं. वो इस फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है. भारत ने हमेशा उनका सही इस्तेमाल किया है. उनके पास अनुभव और ताकत है, वो मैच जिताने की क्षमता रखते है. खासकर टी20 इंटरनेशनल में आपको स्पेशलिस्ट चाहिए. सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि सही पोजीशन पर सही स्पेशलिस्ट. टीम का संतुलन सबसे अहम है और सेलेक्शन उसी पर आधारित होना चाहिए.'

