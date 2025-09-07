संजू सैमसन के हाथ लगेगी निराशा... जितेश शर्मा बने गौतम गंभीर की पहली पसंद, UAE के खिलाफ खेलना तय!

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी दुबई पहुंच चुके हैं. टीम इंडिया अपना शुरुआती मुकाबला 10 सितंबर (बुधवार) को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी. इस मुकाबले से पहले सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय खिलाड़ी आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में जमकर अभ्यास कर रहे हैं.

अब भारतीय टीम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के खिलाफ भारत के ओपनिंग मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा खेलते नजर आ सकते हैं. उन्हें संजू सैमसन पर तव्वजो मिलने की संभावना है. शुभमन गिल के टी20 सेटअप में वापसी करने के बाद से ही सैमसन को लगातार सवाल उठ रहे हैं.

शुभमन गिल उप-कप्तान हैं और वो अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने वाले हैं. ऐसे में संजू सैमसन के लिए प्लेइंग-11 में जगह बनाना मुश्किल है. सैमसन हालिया समय में टी20 इंटरनेशनल में ओपनिंग करते आए हैं. गिल की टी20 टीम में वापसी के बाद सैमसन को मिडिल ऑर्डर में विकेटकीपर बल्लेबाज की जगह के लिए जितेश शर्मा से टक्कर लेनी पड़ रही है.

Advertisement

IPL 2025 में छा गए थे जितेश शर्मा

ऐसा लगता है कि जितेश शर्मा टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद बनकर उभरे हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में जितेश ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए फिनिशर की भूमिका निभाई थी. उन्होंने 11 पारियों में 37.28 की औसत और 176.35 के स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए थे. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ तो जितेश ने 33 गेंदों पर नाबाद 85 रन कूटे, जिसके चलते आरसीबी ने 228 रनों का लक्ष्य हासिल किया था.

जितेश शर्मा ने भारत के लिए अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जनवरी 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था. जितेश ने अब तक 7 टी20I मैचों में 100 रन बनाए हैं. उधर संजू सैमसन केरल क्रिकेट लीग (KCL) 2025 में शानदार फॉर्म में रहे. उन्होंने 5 पारियों में 73.60 की औसत से 368 रन बनाए. हालांकि सैसमन ने 5 में से चार पारियों में ओपनिं की. एक इनिंग्स में जब वो नंबर-6 पर उतरे तो 22 बॉल पर 13 रन बना सके.

गौतम गंभीर ने जितेश कराई प्रैक्टिस

संजू सैमसन ने टी20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर 17 मैचों में 522 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक शामिल रहे. यानी सलामी बल्लेबाज के तौर पर सैमसन शानदार लय में रहे हैं. लेकिन शुभमन गिल की वापसी के चलते प्लेइंग-11 में उनकी जगह बनती नहीं दिख रही है. टीम के पहले प्रैक्टिस सेशन में भी जितेश को प्राथमिकता दी गई. हेड कोच गौतम गंभीर ने उन्हें लंबे समय तक नेट्स में बल्लेबाजी कराई. जबकि सैमसन ने शुरुआत में सिर्फ थ्रोडाउन का सामना किया और बाद में सामान्य नेट सेशन में भाग लिया.

---- समाप्त ----