... तो अब टी20 में नहीं खेलेंगे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान... क्या PCB ने कर लिया है बड़ा फैसला?

Pakistan team Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने हाल में अपनी टीम का ऐलान क‍िया था. सबसे बड़ा सरप्राइज ये रहा कि टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और अनुभवी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान को स्क्वॉड से बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह सलमान आगा को टीम की कमान सौंपी गई है. ऐसे में सवाल है कि क्या PCB ने बड़ा फैसला कर ल‍िया है

PCB का बड़ा फैसला: बाबर-रिजवान एश‍िया कप से बाहर, सलमान आगा करेंगे कप्तानी (Photo: Getty)
PCB का बड़ा फैसला: बाबर-रिजवान एश‍िया कप से बाहर, सलमान आगा करेंगे कप्तानी (Photo: Getty)

Why Babar Azam, Mohammad Rizwan Didn't Deserve Place In Asia Cup Squad: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एशिया कप 2025 के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर कर दिया था. वहीं 17 सदस्यीय टीम की कप्तानी सलमान आगा को दी. ऐसे में सवाल है कि क्या दोनों का टी20 कर‍ियर खत्म हो गया है. 

बाबर और रिजवान हाल के टी20 सीरीज (बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ, घर और बाहर दोनों जगह) में भी टीम का हिस्सा नहीं थे. ऐसे में उनका बड़े टूर्नामेंट से बाहर होना इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर नई रणनीति पर काम कर रहा है. 
यह भी पढ़ें: India Asia Cup 2025 Squad Updates: एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया का ऐलान, गिल बने उपकप्तान... बुमराह भी शाम‍िल, श्रेयस-यशस्वी को नहीं मिली जगह

पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले सीजन में बाबर ने पेशावर जल्मी के लिए 288 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 128.57 रहा. वहीं रिजवान ने मुल्तान सुल्तान्स के लिए 367 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 139.54 रहा और उन्होंने एक शतक भी लगाया. दोनों आखिरी बार दिसंबर 2024 में टी20 इंटरनेशनल खेले थे. 

क्या बाबर आजम को T20 में नजरंदाज किया गया? 
पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने कहा- इसमें कोई शक नहीं कि बाबर से कुछ चीजों पर काम करने को कहा गया है, खासकर स्पिन खेलने और स्ट्राइक रेट बढ़ाने को लेकर, वह इन पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो खिलाड़ी हमारे पास हैं, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. उदाहरण के तौर पर, साहिबजादा फरहान ने छह मैच खेले और तीन बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बने हैं. 

यह भी पढ़ें: India Asia Cup 2025: मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई... बाहर या रेस्ट? आख‍िरी T20I सीरीज से इतनी बदली टीम इंड‍िया

माइक हेसन ने यह भी कहा- बाबर जैसे खिलाड़ी के पास BBL (बिग बैश लीग) में खेलने और यह साबित करने का मौका है कि वह टी20 में इन कमियों को सुधार रहे हैं, वह इतने अच्छे बल्लेबाज हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है. 

सलमान आगा कब बने कप्तान 
सलमान आगा को इस साल की शुरुआत में कप्तान बनाया गया था, एशिया कप से पहले अफगानिस्तान और मेजबान यूएई के खिलाफ होने वाली ट्राई-सीरीज में उनको कमान दी गई है. यानी यह तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब नई द‍िशा में सोच रहा है. चयनकर्ताओं ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-1 की सीरीज़ जीतने वाली टीम के सभी 15 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है. फखर जमां जो उस दौरे के लास्ट मैचों में हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण नहीं खेल पाए थे, वो अब फिट हैं.  स्क्वॉड में दो नए खिलाड़ी लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज सलमान मिर्जा और ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जुड़े हैं. 

यूएई ट्राई-सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी, सुफ‍ियान मुकीम

---- समाप्त ----
