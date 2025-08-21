Team India T20 squad changes: भारतीय क्रिकेट टीम अब एश‍िया कप 2025 में जौहर दिखाती हुई नजर आएगी. टी20 फॉर्मेट में होने वाले एश‍िया कप 9 स‍ितंबर से शुरू हो रहा है. जिसके ल‍िए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को हुआ.

UAE (यूनाइटेड अरब अमीरात) में होने वाले एश‍िया कप में श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, प्रस‍िद्ध कृष्णा, वॉश‍िंगटन सुंदर, र‍ियान पराग, यशस्वी जायसवाल जैसे ख‍िलाड़‍ियों को जगह नहीं मिली. वहीं 22 जनवरी से 2 फरवरी 2025 को इंग्लैंड संग हुई सीरीज में खेले रव‍ि बिश्नोई और मोहम्मद शमी को भी एश‍िया कप वाली टीम में मौका नहीं मिला.



भारत ने आख‍िरी बार कोई टी20 सीरीज इंग्लैंड के ख‍िलाफ इसी साल की शुरुआत में खेली और 4-1 से अपने नाम की, लेकिन उस टीम से एश‍िया कप के आते-आते कई बड़े बदलाव हो चुके हैं.

खास बात यह रही कि शमी और रव‍ि को लेकर 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई चर्चा नहीं हुई. शमी जब उस इंग्लैंड की सीरीज में खेले थे तो 2 मैचों में 3 विकेट लिए थे. वहीं रव‍ि बिश्नोई ने 5 मैचों में 5 विकेट लिए थे.

हालांकि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम की घोषणा के दौरान कहा कि ये T20 वर्ल्ड कप की फाइनल टीम नहीं है. अभी सिर्फ स्क्वॉड ट्राय किया जा रहा है. इसी बीच मोहम्मद शमी टीम के ऐलान के एक दिन बाद बुधवार को लेग स्प‍िन गेंदबाजी करते हुए दिखे. इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया.



वैसे इंग्लैंड सीरीज से अब एश‍िया कप के ल‍िए घोष‍ित भारतीय टीम देखी जाए तो उसमें सबसे बड़े बदलाव के तौर पर मोहम्मद शमी और रव‍ि बिश्नोई का नाम नदारद है. वहीं मोहम्मद शमी को हाल में इंग्लैंड दौरे पर भी टीम इंड‍िया में जगह नहीं मिली थी.

शमी आख‍िरी बार वनडे में न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ चैम्प‍ियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलते हुए दिखे थे. यह मुकाबला 9 मार्च 2025 को हुआ. वहीं रव‍ि बिश्नोई 2 फरवरी 2025 को इंग्लैंड के ख‍िलाफ टी20 इंटरनेशनल खेलते दिखे थे, शमी भी यह टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेले थे.



एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया: सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती , अर्शदीप सिंह , कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह

एश‍िया कप के ल‍िए 5 स्टैंडबाय प्लेयर्स: प्रसिद्ध कृष्णा , वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल

- इंग्लैंड के ख‍िलाफ 2 फरवरी को जब टीम इंड‍िया मुंबई में खेली थी टीम इंड‍िया तब प्लेइंग इलेवन कैसी थी: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती

- इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम ऐसी थी: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)

