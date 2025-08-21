scorecardresearch
 

Feedback

India Asia Cup 2025: मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई... टी20 टीम से बाहर या रेस्ट? आख‍िरी सीरीज से इतनी बदली टीम इंड‍िया

Team India Asia Cup 2025 squad: एश‍िया कप 2025 के ल‍िए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को हुआ. इस बार एश‍िया कप टी20 फॉर्मेट में होना है. भारत ने आख‍िरी बार कोई टी20 सीरीज इंग्लैंड के ख‍िलाफ इसी साल की शुरुआत में खेली थी और 4-1 से जीती थी, लेकिन उस टीम से एश‍िया कप के आते-आते कई बदलाव हो चुके हैं.

Advertisement
X
मोहम्मद शमी और रव‍ि ब‍िश्नोई को एश‍िया कप के ल‍िए टीम में जगह नहीं म‍िली (Photo: ITG)
मोहम्मद शमी और रव‍ि ब‍िश्नोई को एश‍िया कप के ल‍िए टीम में जगह नहीं म‍िली (Photo: ITG)

Team India T20 squad changes: भारतीय क्रिकेट टीम अब एश‍िया कप 2025 में जौहर दिखाती हुई नजर आएगी. टी20 फॉर्मेट में होने वाले एश‍िया कप 9 स‍ितंबर से शुरू हो रहा है. जिसके ल‍िए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को हुआ. 

UAE (यूनाइटेड अरब अमीरात)  में होने वाले एश‍िया कप में श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, प्रस‍िद्ध कृष्णा, वॉश‍िंगटन सुंदर, र‍ियान पराग, यशस्वी जायसवाल जैसे ख‍िलाड़‍ियों को जगह नहीं मिली. वहीं 22 जनवरी से 2 फरवरी 2025 को इंग्लैंड संग हुई सीरीज में खेले रव‍ि बिश्नोई और मोहम्मद शमी को भी एश‍िया कप वाली टीम में मौका नहीं मिला. 

यह भी पढ़ें: संजू सैमसन पर चलेगी तलवार, एश‍िया कप में प्लेइंग XI से होंगे बाहर... ग‍िल का ओपनर बनना तय, क्या गौतम गंभीर की बात कट गई?

भारत ने आख‍िरी बार कोई टी20 सीरीज इंग्लैंड के ख‍िलाफ इसी साल की शुरुआत में खेली और 4-1 से अपने नाम की, लेकिन उस टीम से एश‍िया कप के आते-आते कई बड़े बदलाव हो चुके हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Bhajji On Shreyas
Shreyas को नहीं चुने जाने पर भड़के Harbhajan! 
Harbhajan On Siraj
Siraj को लेकर Harbhajan Singh हुए नाराज! 
Suryakumar On Gill
Suryakumar ने किया Gill की उपकप्तानी का समर्थन! 
Shreyas iyer omission
'भेदभाव हो रहा है...', अय्यर के टीम में ना होने पर भड़के द‍िग्गज, बोले- उनके साथ गलत हुआ  
Agarkar On Gill
Shubman Gill को लेकर Ajit Agarkar ने दिया बड़ा बयान! 

खास बात यह रही कि शमी और रव‍ि को लेकर 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई चर्चा नहीं हुई. शमी जब उस इंग्लैंड की सीरीज में खेले थे तो 2 मैचों में 3 विकेट लिए थे. वहीं रव‍ि बिश्नोई ने 5 मैचों में 5 विकेट लिए थे.

Advertisement

हालांकि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम की घोषणा के दौरान कहा कि ये T20 वर्ल्ड कप की फाइनल टीम नहीं है. अभी सिर्फ स्क्वॉड ट्राय किया जा रहा है. इसी बीच मोहम्मद शमी टीम के ऐलान के एक दिन बाद बुधवार को लेग स्प‍िन गेंदबाजी करते हुए दिखे. इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया. 

यह भी पढ़ें: India squad Asia Cup 2025: तो शुभमन गिल होंगे ऑल-फॉर्मेट कैप्टन, रोहित-सूर्या के बाद गद्दी म‍िलना तय, Inside स्टोरी

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MOHAMMAD SHAMI (@mdshami.11)

 

वैसे इंग्लैंड सीरीज से अब एश‍िया कप के ल‍िए घोष‍ित भारतीय टीम देखी जाए तो उसमें सबसे बड़े बदलाव के तौर पर मोहम्मद शमी और रव‍ि बिश्नोई का नाम नदारद है. वहीं मोहम्मद शमी को हाल में इंग्लैंड दौरे पर भी टीम इंड‍िया में जगह नहीं मिली थी.

शमी आख‍िरी बार वनडे में न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ चैम्प‍ियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलते हुए दिखे थे. यह मुकाबला 9 मार्च 2025 को हुआ. वहीं रव‍ि बिश्नोई 2 फरवरी 2025 को इंग्लैंड के ख‍िलाफ टी20 इंटरनेशनल खेलते दिखे थे, शमी भी यह टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेले थे. 

यह भी पढ़ें: Team India Asia Cup 2025: श्रेयस अय्यर- यशस्वी जायसवाल को नहीं मिली जगह, रिंकू सिंह को फिर मौका… ये 4 एक्सपेरिमेंट्स पड़ ना जाएं टीम इंड‍िया पर भारी

Advertisement

एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया: सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती , अर्शदीप सिंह , कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह 
एश‍िया कप के ल‍िए 5 स्टैंडबाय प्लेयर्स:  प्रसिद्ध  कृष्णा , वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल

- इंग्लैंड के ख‍िलाफ  2 फरवरी को जब टीम इंड‍िया मुंबई में खेली थी टीम इंड‍िया तब प्लेइंग इलेवन कैसी थी: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती

- इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम ऐसी थी: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement