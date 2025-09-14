scorecardresearch
 

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live: एशिया कप में आज भारत की टक्कर पाकिस्तान से, दुबई स्टेडियम के बाहर भारी भीड़

एशिया कप में टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से (Photo: ITG)
Asia Cup 2025, IND vs PAK Live Score: एशिया कप 2025 का छठा मैच आज भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले को लेकर फैंस का जोश हाई है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार है, जब दोनों देश एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे.

इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में एक मैच यूएई के खिलाफ खेला है. इसमें टीम इंडिया को जीत मिली थी. वहीं, पाकिस्तान की टीम ने भी ओमान को बड़े अंतर से हराया है. ऐसे में दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच जीतकर इस मैच में आ रही हैं. इस मैच के लाइव स्कोरकार्ड के लिए आप इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.

 

आज एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला है. (File Photo: ITG)
भारत vs पाक‍िस्तान का हेड टू हेड (T20)

कुल मैच: 13, भारत जीता: 9, पाकिस्तान जीता: 3, *टाई:1 

*नोट: 2007 में भारत-पाकिस्तान के बीच डरबन में हुआ मैच टाई रहा था, जिसे भारत ने बाद में बॉल आउट में जीता था. यह दोनों देशों के बीच पहला टी20 मैच था. 

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल 

भारत vs पाक‍िस्तान का हेड टू हेड (T20) एश‍िया कप 

कुल मैच: 3, पाकिस्तान जीता: 1, भारत जीता: 2 

भारत vs पाकिस्तान हेड टू हेड @दुबई 

कुल मैच: 3, पाकिस्तान जीता: 2, भारत जीता: 1 

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल 

पाकिस्तान की भारत के ख‍िलाफ संभाव‍ित प्लेइंग-11: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद 

भारत की पाकिस्तान के ख‍िलाफ संभाव‍ित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

