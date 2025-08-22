scorecardresearch
 

जो कभी गौतम गंभीर के साथ हुआ, वो अब इनके साथ हो रहा... पहले पंड्या और अब अक्षर की छीनी गई उपकप्तानी

भारतीय क्रिकेट में उप-कप्तान को लेकर जो म्यूजिकल चेयर गेम चल रहा है, वो सही नहीं है. भारतीय टीम ने जब पिछले साल जून में टी20 वर्ल्ड कप जीता था, तो हार्दिक पंड्या उप-कप्तान थे. लेकिन खिताबी जीत के बाद टी20 फॉर्मेट में हार्दिक की उप-कप्तानी चली गई.

एशिया कप में शुभमन गिल करने जा रहे टीम इंडिया की उप-कप्तान (Photo: Getty Images)
एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम को घोषणा 19 अगस्त (मंगलवार) को की गई थी. चयनकर्ताओं ने इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी, जिसकी कप्तानी सूर्यकुमार यादव को मिली है. टी20 टीम में जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल जैसे धुरंधर खिलाड़ियों की वापसी हुई है. जबकि सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं.

आगामी एशिया कप के लिए भारतीय टीम में लीडरशिप रोल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. शुभमन गिल को फिर से भारतीय टी20 टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. जब भारतीय टीम ने इस साल जनवरी-फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर पर पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली थी, तो अक्षर पटेल टीम के उप-कप्तान थे. लेकिन अब उनसे ये जिम्मेदारी छीन ली गई. 

पिछले एक साल से भारतीय क्रिकेट में उप-कप्तान को लेकर जो म्यूजिकल चेयर गेम चल रहा है, वो किसी लिहाज से सही नहीं है. भारतीय टीम ने जब पिछले साल जून में टी20 वर्ल्ड कप जीता था, तो हार्दिक पंड्या उप-कप्तान थे. लेकिन खिताबी जीत के बाद टी20 फॉर्मेट में हार्दिक की उप-कप्तानी चली गई. उनकी जगह श्रीलंका दौरे के लिए शुभमन गिल को वनडे और टी20 टीम का उप-कप्तान बनाया गया. फिर शुभमन गिल ने मुख्य खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टी20 टीम की कप्तानी भी की.

शुभमन गिल की एक साल बाद टी20 टीम में वापसी
जिम्बाब्वे दौरे के बाद शुभमन गिल टी20 इंटरनेशनल से नदारद रहे. इस दौरान शुभमन का फोकस वनडे और टेस्ट क्रिकेट रहा. ऐसे में अक्षर पटेल इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत की टी20 टीम के उप-कप्तान बने. अब हालिया इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान शानदार प्रदर्शन के बाद शुभमन गिल की ना सिर्फ टी20 सेटअप में वापसी हुई, बल्कि उन्हें फिर से टीम का उप-कप्तान बना दिया गया.

बार-बार हुए इन बदलावों ने टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं की सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर क्यों खिलाड़ियों से इतनी जल्दी जिम्मेदारी छीन ली जा रही है? उप-कप्तानी को लेकर चयनकर्ताओं और मैनेजमेंट का रवैया लगातार अस्थिर दिखाई दे रहा है. भारतीय क्रिकेट में ये सब पहले भी हो चुका है. टीम इंडिया के मौजूदा हेड गौतम गंभीर के साथ भी ऐसा कुछ घट चुका है.

gambhir

दरअसल साल 2012 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर त्रिकोणीय सीरीज के में फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी, तो गौतम गंभीर से उप-कप्तानी छीन ली गई थी और विराट कोहली को उप-कप्तान बना दिया गया था. गंभीर को साल 2011 में इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम का उप-कप्तान बनाया गया था. फिर वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज और सीबी सीरीज में भी टीम के उप-कप्तान बने.

...जब उप-कप्तानी को लेकर छलका गौतम गंभीर का दर्द
उप-कप्तानी से हटाए जाने का वो वाकया अब भी गौतम गंभीर नहीं भूले हैं. गंभीर ने लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में भी इस वाकये पर बात की थी. गंभीर ने कहा था, 'जिस सीरीज की बात हो रही है, उसमें मैं भारत की ओर से दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज था. उस सीरीज में रोटेशन पॉलिसी लागू की गई थी. भारतीय टीम फाइनल में नहीं क्वालिफाई कर पाई थी, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच फाइनल हुआ था. उस सीरीज में धोनी कप्तान थे और मैं उप-कप्तान. उस सीरीज के बाद हमें एशिया कप के लिए बांग्लादेश जाना था. तब डंकन फ्लेचर हमारी टीम के कोच थे.'

गंभीर कहते हैं, '0-4 से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हारे, फिर ट्राई सीरीज में भी हारे जिसके चलते कप्तान धोनी पर प्रेशर था. सीबी सीरीज से बांग्लादेश के टूर पर सिर्फ एक चीज में बदलाव हुआ. वाइस कैप्टन (गौतम गंभीर) को हटाकर विराट कोहली की उप-कप्तान बनाया गया. हिंदुस्तान या खेल जगत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब वाइस कैप्टन को हटाया गया और कप्तान वही का वही रहा. मैंने डंकन फ्लेचर से भी इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये उनका फैसला नहीं है, ये सेलेक्टर्स का निर्णय है. मैं अपने करियर में कभी भी चयकर्ताओं को फोन नहीं लगाया, मेरी खुद की इमेज बाकी सारी चीजों से ऊपर है और ये हमेशा रहेगी.'

गौतम गंभीर ने जिस कॉमनवेल्थ बैंक (CB) सीरीज की बात की थी, वो सीरीज रोटेशन पॉलिसी की वजह से सुर्खियों में रही. उस सीरीज में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर को कुछ मैचों में रेस्ट दिया था, जिसके चलते विवाद हुआ था. गंभीर ने उस सीरीज में सात मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 44 की औसत से 308 रन बनाए. वो विराट कोहली के बाद उस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज थे. विराट कोहली ने 8 मैच खेलकर 373 रन बनाए थे.

सीबी सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बावजूद गंभीर से उप-कप्तानी की जिम्मेदारी छीन ली गई, जिससे गंभीर तब काफी खफा बताए गए थे. गंभीर ने उसी साल अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चैम्पियन बनाकर ये साबित कर दिया था कि वो बतौर कप्तान भी बेहद शानदार थे. तब फाइनल में गंभीर की अगुवाई में केकेआर ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को पांच विकेट से हराया था, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे...

