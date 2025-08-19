Pakistan Cricket Contracts: पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, पूर्व कप्तान बाबर आजम और मौजूदा वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मंगलवार को जारी की गई नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स लिस्ट में कैटेगरी 'B' में डाल दिया है. दरअसल, PCB ने इस बार किसी भी खिलाड़ी को टॉप यानी एलीट कैटेगरी में जगह नहीं दी. बोर्ड ने कुल 30 खिलाड़ियों को सिर्फ कैटेगरी B, C और D में शामिल किया है.

PCB ने अपने बयान में कहा- ये कॉन्ट्रैक्ट्स 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक लागू रहेंगे. इससे साफ होता है कि बोर्ड लगातार राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पहचान देने और उनका समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस बार की लिस्ट में 10-10 खिलाड़ियों को कैटेगरी B, C और D में रखा गया है. खास बात यह है कि इस बार कैटेगरी A में किसी खिलाड़ी का चयन नहीं किया गया है.

PCB कॉन्ट्रैक्ट में क‍ितनी म‍िलेगी कीमत?

PCB की रिलीज में कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यूएशन का जिक्र नहीं किया गया है. वहीं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को उनके लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से डाउनग्रेड किया गया है. इसमें पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप, इस साल की ICC चैम्प‍ियंस ट्रॉफी और बांग्लादेश व वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गई सीरीज भी शामिल हैं.



सलमान अली आगा का हुआ प्रमोशन

टी20 कप्तान सलमान अली आगा को इस बार प्रमोशन मिला है. उन्हें ग्रुप C से ग्रुप B में शामिल किया गया है. सैम अय्यूब और हसन रऊफ भी अपग्रेड हुए हैं. पिछले साल जहां 27 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वहीं इस बार PCB ने इसे बढ़ाकर 30 खिलाड़ियों तक कर दिया है. इनमें 12 नए खिलाड़ी भी शामिल हैं. इनमें अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफि‍यान मुकीम शामिल हैं.



केवल 9 ख‍िलाड़ी पुरानी कैटेगरी में शामिल

इस बार 9 खिलाड़ी अपनी पुरानी कैटेगरी में ही बरकरार हैं. इनमें अब्दुल्ला शफीक (कैटेगरी C), खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर (तीनों कैटेगरी D), नौमान अली, साजिद खान और सऊद शकील (तीनों कैटेगरी C) और शाहीन शाह अफरीदी (कैटेगरी B) शामिल हैं.

वहीं, इस साल 8 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. इनमें आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद इरफान खान और उस्मान खान का नाम है. ये सभी पिछले साल कैटेगरी D में थे.



पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी:

कैटेगरी B (10 खिलाड़ी): अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम अय्यूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी.

कैटेगरी C (10 खिलाड़ी): अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नौमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील.

कैटेगरी D (10 खिलाड़ी): अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुर्रम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शान मसूद और सुफ़यान मुकीम.





