scorecardresearch
 

Feedback

'पता नहीं हार्दिक पंड्या को क्यों हटाया गया...', इस दिग्गज ने टीम इंडिया के सेलेक्शन पर उठाए सवाल

एशिया कप 2025 के लिए यशस्वी जायसवाल को स्टैंडबाय खिलाड़ियों की लिस्ट में रखा गया है. एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेला जाएगा.

Advertisement
X
एशिया कप में भारतीय टीम की उप-कप्तानी शुभमन गिल करेंगे, हार्दिक पंड्या भी टीम में शामिल (Photo: Getty Images)
एशिया कप में भारतीय टीम की उप-कप्तानी शुभमन गिल करेंगे, हार्दिक पंड्या भी टीम में शामिल (Photo: Getty Images)

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान 19 अगस्त यानी मंगलवार को किया गया था. भारतीय चयनकर्ताओं ने इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी है. टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव को मिली है, जबकि शुभमन गिल को उप-कप्तान बनाया गया है. जसप्रीत बुमराह भी टीम का हिस्सा है.

हालांकि स्क्वॉड से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर के नाम गायब हैं, जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. अब पूर्व क्रिकेटर और 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सदस्य रहे मदन लाल ने भी टीम सेलेक्शन पर सवाल उठाए हैं. उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी जायसवाल के बाहर होने पर हुई.

यह भी पढ़ें: एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान, सलमान अली आगा करेंगे कप्तानी, बाबर-रिजवान को मौका नहीं

सम्बंधित ख़बरें

Ind Vs Pak
Ind-Pak मैच पर केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान! 
Shreyas Iyer
Shreyas के पिता Santosh Iyer ने दिया बड़ा बयान! 
India's Hardik Pandya celebrates after taking the wicket of Pakistan's Babar Azam (R) during the ICC Champions Trophy one-day international (ODI) cricket match between Pakistan and India at the Dubai International Stadium in Dubai on February 23, 2025
PAK संग मैचों पर भारत का ऐलान, एश‍िया कप को ग्रीन स‍िग्नल... नहीं होंगे द्विपक्षीय मुकाबले 
IND vs Pak Match
एशिया कप में भारत-पाक मैच पर आदित्य ठाकरे का सवाल– क्या BCCI राष्ट्रहित से ऊपर? 
BCCI On Shreyas
Shreyas Iyer हो सकते हैं वनडे के अगले कप्तान! 

साथ ही मदन हार्दिक पंड्या को उप-कप्तानी से हटाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं. हार्दिक को टीम में शामिल तो किया गया है, लेकिन उन्हें उप-कप्तानी की जिम्मेदारी फिर नहीं मिली है. हार्दिक पंड्या 2024 के टी20 विश्व कप में भारतीय टीम के उप-कप्तान थे, लेकिन उसके बाद उनसे ये जिम्मेदारी छीन ली गई.

मदन लाल ने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'कभी-कभी ये जानकर आश्चर्य होता है कि यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी टीम में नहीं है. पता नहीं हार्दिक पंड्या को क्यों हटाया गया है. गिल एक अच्छे विकल्प हैं क्योंकि वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. यह संभव है कि आने वाले समय में शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में खेलें. मैच जिताने वाले खिलाड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. हमारे पास इतनी अच्छी टीम है कि वो एशिया कप जीत सकती है.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: 'भेदभाव हो रहा है...', श्रेयस के टीम में ना होने पर भड़के द‍िग्गज, बोले- उनके साथ गलत हुआ

बता दें कि एशिया कप 2025 के लिए यशस्वी जायसवाल को स्टैंडबाय खिलाड़ियों की लिस्ट में रखा गया है. उनके साथ इस लिस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल भी शामिल हैं. एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेला जाएगा. इस बार ये टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में होगा. साल 2023 में हुए एशिया कप को भारतीय टीम ने जीता था. 

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे.

स्टैंडबाय:  प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement