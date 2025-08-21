'पता नहीं हार्दिक पंड्या को क्यों हटाया गया...', इस दिग्गज ने टीम इंडिया के सेलेक्शन पर उठाए सवाल

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान 19 अगस्त यानी मंगलवार को किया गया था. भारतीय चयनकर्ताओं ने इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी है. टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव को मिली है, जबकि शुभमन गिल को उप-कप्तान बनाया गया है. जसप्रीत बुमराह भी टीम का हिस्सा है.

हालांकि स्क्वॉड से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर के नाम गायब हैं, जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. अब पूर्व क्रिकेटर और 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सदस्य रहे मदन लाल ने भी टीम सेलेक्शन पर सवाल उठाए हैं. उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी जायसवाल के बाहर होने पर हुई.

साथ ही मदन हार्दिक पंड्या को उप-कप्तानी से हटाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं. हार्दिक को टीम में शामिल तो किया गया है, लेकिन उन्हें उप-कप्तानी की जिम्मेदारी फिर नहीं मिली है. हार्दिक पंड्या 2024 के टी20 विश्व कप में भारतीय टीम के उप-कप्तान थे, लेकिन उसके बाद उनसे ये जिम्मेदारी छीन ली गई.

मदन लाल ने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'कभी-कभी ये जानकर आश्चर्य होता है कि यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी टीम में नहीं है. पता नहीं हार्दिक पंड्या को क्यों हटाया गया है. गिल एक अच्छे विकल्प हैं क्योंकि वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. यह संभव है कि आने वाले समय में शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में खेलें. मैच जिताने वाले खिलाड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. हमारे पास इतनी अच्छी टीम है कि वो एशिया कप जीत सकती है.'

बता दें कि एशिया कप 2025 के लिए यशस्वी जायसवाल को स्टैंडबाय खिलाड़ियों की लिस्ट में रखा गया है. उनके साथ इस लिस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल भी शामिल हैं. एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेला जाएगा. इस बार ये टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में होगा. साल 2023 में हुए एशिया कप को भारतीय टीम ने जीता था.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे.

स्टैंडबाय: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल.

