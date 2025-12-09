सनी लियोनी का क्रिकेट से क्या लेना-देना..? अश्विन ने पोस्ट की ये तस्वीर, फैन्स पूछ रहे क्या हो गया

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर फैन्स को हैरान कर दिया, जब उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की तस्वीर अपने X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर शेयर की. मंगलवार को अश्विन ने दो तस्वीरों का कोलाज पोस्ट किया, जिसमें एक तरफ सनी लियोनी की तस्वीर थी और दूसरी तरफ चेन्नई की Sadhu Street का नजारा. उनके इस पोस्ट को देखकर कई फैन्स हैरान रह गए, जबकि कुछ ने तुरंत समझ लिया कि 37 साल के इस दिग्गज का इरादा क्या था.

असल में माना जा रहा है कि अश्विन का यह पोस्ट तमिलनाडु के ऑलराउंडर सनी संधू को लेकर एक चुटीला शाउटआउट था, जिन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना T20 डेब्यू किया.

4️⃣,4️⃣,6️⃣,6️⃣,4️⃣



With 40 required off four overs, Sunny Sandhu turned it around with a game-changing over 🔥



Scorecard ▶️ https://t.co/DlpijtPpFx@IDFCFIRSTBank | #SMAT pic.twitter.com/bkaaSpEl1S — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 8, 2025

संधू ने सोमवार को सौराष्ट्र के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में मैच विजयी पारी खेली. यह उनके तमिलनाडु के लिए सिर्फ दूसरा मैच था, जिसमें उन्होंने 9 गेंदों में 30 रन बनाए और साई सुदर्शन (101*, 55 गेंदों में) के साथ 37 रनों की अहम साझेदारी निभाई, जिससे उनकी टीम ने जीत हासिल की.

Sunny in english Sandhu in Tamil

Sunny Sandhu cricketer — Raja Babu (@GaurangBhardwa1) December 9, 2025

Ye kya ho gaya Ashwin bhai? Forgot to change accounts? — Krishna Anand (@KrishnaAnand_) December 9, 2025

For those who can't understand this post, its about Sunny Sandhu who scored 30 runs in 9 balls yesterday for TN in SMAT match against SAU. — The Tamizh Writer (@tamizhwriter) December 9, 2025

फैन्स के अनुसार, अश्विन का यह पोस्ट 22 साल के ऑलराउंडर सनी संधू के लिए था. सनी संधू ने आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के लिए नामांकन किया है और अश्विन के पोस्ट के बाद उनकी मांग बढ़ सकती है. उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा गया है.

