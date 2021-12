Ashes की धमाकेदार शुरुआत, पहली बॉल पर‌ ही गिरा विकेट, कमेंटेटर्स ने पकड़ लिया सिर

AUS vs ENG, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2021 की शुरुआत बेहद धमाकेदार तरीके से हुई है. पहले ही मैच में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बना है. अब तक दो ही बार बने इस रिकॉर्ड को 85 साल बाद दोहराया गया है. यह कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक शर्मनाक बात है. यह रिकॉर्ड इंग्लिश बल्लेबाज रोरी बर्न्स ने बनाया है.

दरअसल, इस 5 टेस्ट की एशेज सीरीज का पहला मैच ब्रिस्बेन के गाबा में शुरू हुआ, जिसमें इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ. मैच की पहली ही बॉल पर इंग्लिश बल्लेबाज रोरी बर्न्स बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. उन्हें मिचेल स्टार्क ने क्लीन बोल्ड किया. विकेट गिरने के बाद कमेंट्री बॉक्स में हंगामा मच गया और कमेंटेटर्स ने सिर पकड़ लिया.

WHAT A WAY TO START THE #ASHES ! pic.twitter.com/XtaiJ3SKeV

1936 में बना था शर्मनाक रिकॉर्ड

एशेज सीरीज में 85 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब सीरीज के पहले ही मैच की पहली ही बॉल पर कोई बल्लेबाज आउट हुआ है. इससे पहले यह शर्मनाक रिकॉर्ड 1936 में बना था. तब भी इंग्लैंड ने ही पहले बल्लेबाजी की थी. उस समय ऑस्ट्रेलियाई बॉलर एर्नी मैकॉर्मिक ने यह उपलब्धि हासिल की थी और इंग्लैंड के ओपनर स्टान वर्थिंग्टन को शिकार बनाया था. स्टान का कैच विकेटकीपर बेर्थ ओल्डफील्ड ने लपका था.

यह सर डॉन ब्रैडमैन की बतौर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पहली सीरीज थी. सीरीज के इस पहले ही मैच में शर्मनाक रिकॉर्ड बनाने के बावजूद इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 381 रनों का टारगेट मिला था, जिसके जवाब में टीम 58 रनों पर ही सिमट गई थी. यह मैच इंग्लैंड ने 322 रनों से जीता था. दिलचस्प बात है कि यह मैच भी ब्रिस्बेन में ही खेला गया था.

"OHHHHH KNOCKED HIM OVER FIRST BALL!" Here's how we called Mitchell Starc's first ball of the 2021/22 Ashes 🤯 pic.twitter.com/QtRVyQnNmz