आज ही के दिन सहवाग ने वनडे में रच दिया था इतिहास, बतौर कप्तान दोहरा शतक जमाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट बने

आज यानी 8 दिसंबर का दिन पूर्व भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग समेत क्रिकेट जगत के लिए काफी खास है. आज से ठीक 10 साल पहले इसी दिन सहवाग ने वनडे क्रिकेट में वो इतिहास रचा था, जो अब तक दुनिया में सिर्फ 6 खिलाड़ी ही ऐसा कर सके हैं. साथ ही सहवाग ने जब यह उपलब्धि हासिल की थी, तब वे टीम की कमान संभाल रहे थे. ऐसे में वे बतौर कप्तान ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बने थे.

दरअसल, वीरेंद्र सहवाग ने इसी दिन वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाई थी. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर वनडे में 149 बॉल पर 219 रनों की पारी खेली थी. तब सहवाग बतौर कप्तान वनडे में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले और ओवरऑल दूसरे क्रिकेटर बने थे. इससे पहले 24 फरवरी 2010 को सचिन ने ग्वालियर वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दुनिया का पहला दोहरा शतक जमाया था.

The second ever men's player to score an ODI double century 😱



On this day in 2011, @virendersehwag made 219 runs from 149 balls vs West Indies 👏 pic.twitter.com/Pi4JuT41xk