Ashes 2025, AUS vs ENG Highlights: पर्थ में ट्रेविस हेड की सुनामी में उड़े अंग्रेज, पहले एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा

एशेज सीरीज 2025 का पहला मैच पर्थ के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया. इस मुकाबले का नतीजा दूसरे ही दिन आ गया और ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत हासिल की. इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में 205 रनों का लक्ष्य मेजबान ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा था. जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की तूफानी पारी के दम पर इसे चेज कर लिया. ऑस्ट्रेलिया ने अब 1-0 की बढ़त बना ली है. हेड ने 69 गेंदों में शतक जड़ा जो एशेज इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक है.
हेड ने जड़े 16 चौके 4 छक्के
अपनी पारी में ट्रेविड हेड ने 83 गेंद में 123 रन बनाए. उनके बल्ले से 16 चौके और 4 छक्के आए. जिसने इंग्लैंड के बैजबॉल अप्रोच की हवा निकाल दी. हेड ने 69 गेंदों में ही सेंचुरी लगाई. जो एशेज इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी थी. उनकी इस पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 205 रनों के टोटल को आसानी से चेज कर लिया. हेड ने पहले वेदरलैंड के साथ 75 रनों की साझेदारी की. इसके बाद उन्होंने लाबुशेन के साथ 117 रनों का पार्टनरशिप की.
ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे किया चेज
205 रनों के जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया की टी उतरी तो पहली पारी के आधार पर कहा जा रहा था की ये टोटल मुश्किल होने वाला है. लेकिन ट्रैविस हेड कुछ और ही तय करके आए थे. पहली ही गेंद से उन्होंने अटैक जारी रखा. हेड और वेदरलैंड के बीच 75 रनों की साझेदारी हुई. इसके बाद लाबुशेन ने भी अच्छी पारी खेली. हेड 123 रन बनाकर आउट हुए तो लाबुशेन ने मोर्चा संभाला. लाबुशेन ने 51 रनों की नाबाद पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी.
ऐसा रहा है ये मुकाबला
इस मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड की टीम उतरी. लेकिन इंग्लैंड की पूरी पारी 172 के स्कोर पर सिमट गई. हैरी ब्रूक इकलौते बल्लेबाज रहे जिन्होंने फिफ्टी लगाई. लेकिन 4 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके.
मिचेल स्टार्क ने पहली पारी में 7 विकेट लेकर इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया. लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए उतरी तो इंग्लैंड ने कमाल किया.
ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 132 पर सिमटी
ये टेस्ट रोमांचक मोड़ पर तब पहुंचा जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग में बल्लेबाजी के लिए आई. बेन स्टोक्स कहर बनकर टूटे और 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को केवल 132 के टोटल पर समेट दिया. इंग्लैंड को बढ़त भी दिला दी.
इंग्लैंड की दूसरी पारी का हाल
बढ़त के साथ जब इंग्लैंड की दूसरी पारी का आगाज हुआ तो भी शुरुआत अच्छी नहीं रही. क्रॉली खाता नहीं खोल सके. स्टार्क ने उनका विकेट लिया. लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने 164 रन बना लिए. स्टार्क को 3 विकेट मिले. यानी इस मैच में उन्होंने कुल 10 विकेट लिए. ऑस्ट्रेलिया के सामने 205 रनों का लक्ष्य था.