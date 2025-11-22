scorecardresearch
 

एशेज 2025: 35 साल के मिचेल स्टार्क ने पकड़ा ऐसा कैच, स्टेडियम में छा गया सन्नाटा, देखें VIDEO

पर्थ एशेज टेस्ट में मिचेल स्टार्क ने सात विकेट और एक अविश्वसनीय रिटर्न कैच के साथ मैच पर पकड़ बनाए रखी. जैक क्रॉली दोनों पारियों में 0 पर आउट हुए और मैच की पहली तीन पारियों में कोई भी ओपनिंग साझेदारी रन नहीं जोड़ सकी. टेस्ट इतिहास में पहला ऐसा मामला. स्टार्क ने 100 एशेज विकेट पूरे किए.

एशेज सीरीज में मिचेल स्टार्क ने पकड़ा अबतक का सबसे शानदार कैच (Photo: ITG)
ऑस्ट्रेलिया के 35 वर्षीय तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क पर्थ में पहले एशेज टेस्ट में जादू दिखा रहे हैं. पहले दिन सात विकेट लेकर इंग्लैंड को धराशायी करने के बाद, बाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ ने शनिवार को ऑप्टस स्टेडियम में एक शानदार कैच पकड़कर सुर्खियां बटोरीं. स्टार्क ने इंग्लैंड के ओपनर ज़ैक क्रॉली को 0 पर आउट करने के लिए एक अविश्वसनीय कैच लपका. ये कैच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है.

स्टार्क ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच

स्टार्क ने फुल गेंद डाली और क्रॉली ने ड्राइव खेलने के लिए हाथ बढ़ाया. गेंद अंदरूनी किनारा लेकर हवा में उछल गई. स्टार्क, अपने फॉलो-थ्रू को पूरा करते हुए, अपने बाएं हाथ को फैलाते हुए झपटे और कैच पकड़ लिया. संतुलन खोने के बावजूद वे ज़मीन पर गिर पड़े, लेकिन गेंद को अपनी पकड़ से नहीं छूटने दिया.

गेंदबाज़ की खुशी तुरंत ही साफ दिखी. स्टार्क ने गेंद को आसमान की ओर उछालकर साफ कैच का संकेत दिया, हालांकि अंपायरों ने पुष्टि के लिए टीवी अंपायर को भेजा. रिप्ले ने कैच को वैध साबित किया.

यह भी पढ़ें: 35 साल बाद एशेज सीरीज में बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, लेकिन स्टोक्स ने कर दिया कमाल

सोशल मीडिया पर हो रही वाहवाही

सोशल मीडिया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की तारीफ़ से भर गया, कई लोगों ने सवाल किया कि क्या यह अब तक के सबसे बेहतरीन रिटर्न कैचों में से एक हो सकता है. इस विकेट ने स्टार्क को मैच में उनका आठवां विकेट दिलाया. ग़ौरतलब है कि टेस्ट इतिहास में यह पहली बार हुआ कि मैच की पहली तीन पारियों में ओपनिंग साझेदारियां एक भी रन नहीं बना सकीं. क्रॉली के दो ‘डक’ के दोनों ओर ऑर्डर के शीर्ष पर एक और 0 था. ऑस्ट्रेलिया के डेब्यू खिलाड़ी जेक वेदरल्ड को जॉफ्रा आर्चर की तूफ़ानी यॉर्कर ने बोल्ड कर दिया.

यह भी पढ़ें: एशेज सीरीज के पहले ही दिन तनातनी... ट्रेविस हेड से भिड़ा ये अंग्रेज खिलाड़ी, VIDEO

35 वर्ष की उम्र में स्टार्क को कप्तान पैट कमिंस और अनुभवी जोश हेज़लवुड की अनुपस्थिति में पेस अटैक की कमान संभालने के लिए कहा गया था. सीनियर सीमर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देने के लिए T20I से संन्यास लिया है. उन्होंने शानदार प्रतिक्रिया दी और पहले दिन इंग्लैंड को तहस-नहस कर दिया. उन्होंने 100 एशेज विकेट पूरे किए और एशेज टेस्ट में किसी ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ द्वारा सर्वश्रेष्ठ दूसरी पारी के आंकड़े दर्ज किए.

स्टार्क की सात विकेट की घातक गेंदबाज़ी, जिसने इंग्लैंड को 172 पर समेटा, के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज़ी बिखर गई और मेहमान टीम ने 30 रन की बढ़त हासिल कर ली. बेन स्टोक्स ने पांच विकेट लिए, जबकि ब्राइडन कार्स और जॉफ्रा आर्चर ने बाकी पाँच विकेट साझा किए और ऑस्ट्रेलिया को 132 पर ढेर कर दिया.

