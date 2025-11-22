एशेज 2025: 35 साल के मिचेल स्टार्क ने पकड़ा ऐसा कैच, स्टेडियम में छा गया सन्नाटा, देखें VIDEO

ऑस्ट्रेलिया के 35 वर्षीय तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क पर्थ में पहले एशेज टेस्ट में जादू दिखा रहे हैं. पहले दिन सात विकेट लेकर इंग्लैंड को धराशायी करने के बाद, बाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ ने शनिवार को ऑप्टस स्टेडियम में एक शानदार कैच पकड़कर सुर्खियां बटोरीं. स्टार्क ने इंग्लैंड के ओपनर ज़ैक क्रॉली को 0 पर आउट करने के लिए एक अविश्वसनीय कैच लपका. ये कैच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है.

स्टार्क ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच

स्टार्क ने फुल गेंद डाली और क्रॉली ने ड्राइव खेलने के लिए हाथ बढ़ाया. गेंद अंदरूनी किनारा लेकर हवा में उछल गई. स्टार्क, अपने फॉलो-थ्रू को पूरा करते हुए, अपने बाएं हाथ को फैलाते हुए झपटे और कैच पकड़ लिया. संतुलन खोने के बावजूद वे ज़मीन पर गिर पड़े, लेकिन गेंद को अपनी पकड़ से नहीं छूटने दिया.

गेंदबाज़ की खुशी तुरंत ही साफ दिखी. स्टार्क ने गेंद को आसमान की ओर उछालकर साफ कैच का संकेत दिया, हालांकि अंपायरों ने पुष्टि के लिए टीवी अंपायर को भेजा. रिप्ले ने कैच को वैध साबित किया.

सोशल मीडिया पर हो रही वाहवाही

सोशल मीडिया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की तारीफ़ से भर गया, कई लोगों ने सवाल किया कि क्या यह अब तक के सबसे बेहतरीन रिटर्न कैचों में से एक हो सकता है. इस विकेट ने स्टार्क को मैच में उनका आठवां विकेट दिलाया. ग़ौरतलब है कि टेस्ट इतिहास में यह पहली बार हुआ कि मैच की पहली तीन पारियों में ओपनिंग साझेदारियां एक भी रन नहीं बना सकीं. क्रॉली के दो ‘डक’ के दोनों ओर ऑर्डर के शीर्ष पर एक और 0 था. ऑस्ट्रेलिया के डेब्यू खिलाड़ी जेक वेदरल्ड को जॉफ्रा आर्चर की तूफ़ानी यॉर्कर ने बोल्ड कर दिया.

35 वर्ष की उम्र में स्टार्क को कप्तान पैट कमिंस और अनुभवी जोश हेज़लवुड की अनुपस्थिति में पेस अटैक की कमान संभालने के लिए कहा गया था. सीनियर सीमर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देने के लिए T20I से संन्यास लिया है. उन्होंने शानदार प्रतिक्रिया दी और पहले दिन इंग्लैंड को तहस-नहस कर दिया. उन्होंने 100 एशेज विकेट पूरे किए और एशेज टेस्ट में किसी ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ द्वारा सर्वश्रेष्ठ दूसरी पारी के आंकड़े दर्ज किए.

स्टार्क की सात विकेट की घातक गेंदबाज़ी, जिसने इंग्लैंड को 172 पर समेटा, के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज़ी बिखर गई और मेहमान टीम ने 30 रन की बढ़त हासिल कर ली. बेन स्टोक्स ने पांच विकेट लिए, जबकि ब्राइडन कार्स और जॉफ्रा आर्चर ने बाकी पाँच विकेट साझा किए और ऑस्ट्रेलिया को 132 पर ढेर कर दिया.

