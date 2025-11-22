scorecardresearch
 

35 साल बाद एशेज सीरीज में बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, लेकिन स्टोक्स ने कर दिया कमाल

पर्थ एशेज टेस्ट में दोनों टीमों की पहली पारी तहस-नहस हुई. ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 132 पर ढेर हुआ, जो इस सदी का उनका दूसरा सबसे कम घरेलू एशेज स्कोर है. इंग्लैंड भी संघर्ष करते हुए 200 से कम पर आउट हो गया. बेन स्टोक्स ने 5/23 लेकर ऑस्ट्रेलिया में किसी इंग्लैंड कप्तान का सर्वश्रेष्ठ एशेज बॉलिंग रिकॉर्ड बनाया.

बेन स्टोक्स ने 5 विकेट झटककर एशेज में किया कमाल (Photo: ICC)
एशेज सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ के ऐतिहासिक मैदान में खेला जा रहा है. लेकिन इस मुकाबले में अबतक गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला है. जिसके चलते कई रिकॉर्ड भी बन गए हैं. दोनों ही टीमें अपनी पहली पारी में 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई हैं. मेजबान कंगारू टीम केवल 132 रन पर सिमट गई, जो ऑस्ट्रेलिया का घरेलू एशेज में दूसरा सबसे कम स्कोर है. इसके अलावा 2010/11 के बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 98 रन का स्कोर ही कर पाई थी.

इंग्लैंड भी अपनी पहली पारी में संघर्ष करता दिखा और पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन पर ढेर हो गया. दोनों टीमों की पहली पारियों का संयुक्त ओवर सिर्फ 78.1 रहा. जो एशेज इतिहास में दूसरा सबसे छोटा संयुक्त पहला सेशन है. इससे छोटा रिकॉर्ड 1902 मेलबर्न टेस्ट (47.5 ओवर) के नाम है.

स्टोक्स ने रचा इतिहास

इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इतिहास रच दिया. उन्होंने 5/23 लेकर ऑस्ट्रेलिया को ध्वस्त किया और एशेज में ऑस्ट्रेलिया की सरज़मीं पर किसी भी इंग्लिश कप्तान द्वारा दर्ज सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़े दर्ज किए. इससे पहले यह रिकॉर्ड गबी एलन (5/36, 1936) के नाम था.

इंग्लैंड कप्तानों के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े (एशेज, ऑस्ट्रेलिया)

* 5/23 – बेन स्टोक्स, पर्थ 2025
* 5/36 – गबी एलन, ब्रिस्बेन 1936
* 5/46 – जॉनी डगलस, मेलबर्न 1912
* 5/49 – फ्रेडी ब्राउन, मेलबर्न 1951
* 5/66 – बॉब विलिस, ब्रिस्बेन 1982

1990/91 के बाद यह पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे किसी एशेज टेस्ट की दोनों टीमें पहली पारी में 200 से कम पर सिमटी हों. उस समय गाबा टेस्ट में इंग्लैंड 194 पर और ऑस्ट्रेलिया 152 पर आउट हुआ था.

यह भी पढ़ें: AUS vs ENG Highlights: एशेज टेस्ट के पहले दिन पर्थ में गिरे 19 विकेट, स्टार्क के 'सत्ते' के बाद स्टोक्स ने खोला 'पंजा', बराबरी पर खड़ा दिख रहा मैच

अबतक ऐसा रहा है मैच

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में केवल 172 रन ही बना सकी. ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट झटके. लेकिन इसके जवाब में जब इंग्लैंड की टीम उतरी तो 132 रन ही बना सकी. स्टोक्स भले ही बल्ले से कमाल नहीं दिखा सके. लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में जलवा दिखाया और केवल 23 रन खर्च करके 5 विकेट ले लिए. इसके अलावा कार्स ने भी 3 विकेट झटके. 

