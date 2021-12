Ashes 2021, Pat Cummins: कमाल के कमिंस, बतौर कप्तान पहले मैच में जमाया पंजा, अश्विन भी हुए फैन

Ashes 2021, Pat Cummins: टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग एशेज़ शुरू हो गई है. बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में इसकी शुरुआत हुई और जो बहुत ही शानदार रही. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में इंग्लैंड को सिर्फ 147 पर ऑलआउट कर दिया. सबसे खास बात रही कि ऑस्ट्रेलिया के नए कप्तान पैट कमिंस ने इस मुकाबले में पांच विकेट लिए और अपने नाम कई रिकॉर्ड कर लिए.

टिम पेन के कप्तानी छोड़ने के बाद पैट कमिंस को कप्तानी दी गई, उनकी शुरुआत भी एशेज़ जैसी बड़ी सीरीज़ से हो रही है. दुनिया के नंबर-वन टेस्ट बॉलर पैट कमिंस पर कप्तानी का कोई भी दबाव नहीं दिखा और पहले मुकाबले में ही उन्होंने पांच विकेट ले लिए.

पैट कमिंस ने सिर्फ 13.1 ओवरों में 38 रन दिए और 5 विकेट लिए. इसमें से तीन ओवर में मेडन थे, कमिंस को सिर्फ 3 ही बाउंड्री खानी पड़ी.

एक शताब्दी पुराने रिकॉर्ड की बराबरी



पैट कमिंस का ये फाइफर ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि उन्होंने 127 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की है. पैट कमिंस दूसरे ऐसे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बने हैं, जिन्होंने बतौर कप्तान अपने पहले ही मैच में पांच विकेट लिए हो. उनसे पहले ऐसा जॉर्ज गिफिन ने 1894 में किया था, तब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही 155 रन देकर 6 विकेट लिए थे.

वकार यूनुस के अलावा अफगानिस्तान के राशिद खान ने भी अपने कप्तानी डेब्यू में पांच विकेट लिए थे. राशिद खान ने साल 2019 में 55 रन देकर पांच विकेट लिए थे.

बतौर कप्तान पहले मैच में ही पांच विकेट (ऑस्ट्रेलिया)



• जॉर्ज गिफिन- 6/155, बनाम इंग्लैंड 1894

• पैट कमिंस- 5/38 बनाम इंग्लैंड 2021

Pat Cummins becomes the first captain to take a five-wicket haul in an #Ashes Test since Bob Willis in 1982 🔥 pic.twitter.com/pF0F1PYnGj