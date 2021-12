Ashes 2021: पहला मैच गंवाने के बाद इंग्लैंड को झटका, ICC ने काटी 100% मैच फीस

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज़ का पहला मुकाबला गंवाने के बाद इंग्लैंड को एक और झटका लगा है. आईसीसी ने स्लो ओवर रेट की वजह से इंग्लैंड पर 100 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है, जबकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप प्वाइंट टेबल में उसके पांच प्वाइंट भी काटे गए हैं.



इसी के साथ टेस्ट चैम्पियनशिप की रैंकिंग में इंग्लैंड नीचे से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. इंग्लैंड के अब सिर्फ 9 प्वाइंट हैं और उससे नीचे अब सिर्फ बांग्लादेश ही है. इंग्लैंड पर ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि वह तय समय से पांच ओवर शॉर्ट थी, आईसीसी के नियमों के मुताबिक, हर एक ओवर पर एक प्वाइंट काटा जाता है.



इंग्लैंड टीम के अलावा ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड पर भी 15 फीसदी का जुर्माना लगाया गया है. पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने ट्रैविस हेड को मैच के दौरान आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करने के लिए कहा गया.

