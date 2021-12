AUS vs ENG, 1st Test LIVE: ऑस्ट्रेलिया के आगे बेदम दिखा इंग्लैंड, 147 पर ऑलआउट

60 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई. हसीब हमीद भी 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. पैट कमिंस ने उन्हें अपना दूसरा शिकार बनाया.

Captain Cummins strikes in the first over after lunch!



Haseeb Hameed departs after making 25, edging to Steve Smith.



Watch the #Ashes on https://t.co/MHHfZPyHf9 (in selected regions)!#WTC23 | #AUSvENG | https://t.co/pR2hqnigau pic.twitter.com/DmjhYKYDMZ