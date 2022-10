Arrest Kohli... विराट कोहली को करें गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर क्यों चला ये ट्रेंड?

Arrest Kohli: टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली टीम के साथ इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां टी20 वर्ल्ड कप 2022 खेला जाना है. मगर उनको लेकर सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है, इस बात से शायद वो अनजान नहीं होंगे. बता दें कि इस वक्त ट्विटर पर अरेस्ट कोहली (#ArrestKohli) ट्रेंड कर रहा है.

अचानक से अरेस्ट कोहली ट्रेंड क्यों करने लगा, इसको लेकर भी फैन्स अचंभित हैं. दरअसल, हाल ही में तमिलनाडु में विराट कोहली के एक फैन ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है.

बहस के दौरान कोहली के फैन ने कर दी हत्या

बता दें कि दो दोस्त पी विग्नेश और एस धर्मराज के बीच यह विवाद हुआ. पी विग्नेश रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस (MI) का प्रशंसक था. जबकि आरोपी एस. धर्मराज विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का प्रशंसक बताया जाता है. दोनों के बीच क्रिकेट को लेकर बहस हो रही थी, जिसके बाद आरोपी एस. धर्मराज ने पी विग्नेश की बैट से मारकर हत्या कर दी.

#ArrestKohli for being the greatest Cricketer in the world. pic.twitter.com/q9GzvovK7c — Veroit Cuhli 🇮🇳 (@ImVcuhli) October 15, 2022

Dear Virat Kohli , I request you to take care of your safety as the next target of your fans may be none other than you . #ArrestKohli #RohitSharma𓃵 pic.twitter.com/kXTxI0I8Kj — कलम से क्रांति (@SauravK26437107) October 15, 2022

इसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी कोहली और रोहित के फैन्स आमने-सामने आ गए हैं. रोहित के सपोर्टर्स ने विराट के खिलाफ अरेस्ट कोहली (#ArrestKohli) ट्रेंड चला दिया है. वह लगातार कोहली, उनके एग्रेशन और उनके फैन्स के बर्ताव की आलोचना कर रहे थे. मगर इसी बीच कोहली के फैन्स भी सामने आए और उन्होंने जवाब दिया. कोहली के फैन्स ने भी इसी हैशटैग के साथ रोहित और ये ट्रेंड चलाने वाले उनके फैन्स की आलोचना की.

'कोहली को सलाखों के पीछे होना चाहिए'

रोहित के सपोर्ट में एक यूजर ने कमेंट किया, 'चोकली फैन्स हमारे समाज के लिए कैंसर हैं.' वहीं, एक दूसरे यूजर ने कोहली के खिलाफ ट्विट करते हुए लिखा, 'अब भी कोहली के फैन्स उस अपराधी का बचाव कर रहे हैं. आज मानवता मर गई है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'विराट कोहली हमेशा आक्रामक रवैया अपनाते हैं. यही सब उनके फैन्स सीखते हैं और अब एक अपराधी ने मासूम की जान ले ली. बेशर्म लोग मीम बना रहे हैं. कोहली को सलाखों के पीछे होना चाहिए.'

Still Kohli Fans Defending that criminal guy

Humanity died today 💔#ArrestKohli — Harshit 🐬 (@its_monk45) October 14, 2022

Virat is always abusive and aggressive towards the players.That's what his fans learn from him and his criminal fan literally took an innocent life,& shameless people are making this incident as meme material,Virat should be behind the bar asap.#ArrestKohli #JusticeForVignesh pic.twitter.com/Q6m3IVv1j8 — Jyran⚘ (@Jyran45) October 15, 2022

वहीं, दूसरी ओर कोहली के सपोर्ट में एक फैन ने लिखा, 'रोहित शर्मा के सभी फैन्स बेशर्म हैं. आप ये ट्रेंड क्यों चला रहे हैं? यह कोहली ने खुद नहीं किया है. आप अपनी लिमिट समझिए.' जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इसमें विराट कोहली की कोई गलती नहीं है.'

#ArrestKohli

All Rohit fans are shameless bcuz .why are you trending this trend huh?

It's not done by kohli himself.know you limits and fck up pic.twitter.com/tbFWoB2nYn October 15, 2022

शराब पार्टी के दौरान हुई ये घटना

दरअसल, यह मर्डर वाली घटना 11 अक्टूबर (मंगलवार) की है, जब धर्मराज और विग्नेश मल्लूर के पास सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट गए थे. दोनों ही दोस्त शराब पीने के दौरान क्रिकेट पर चर्चा कर रहे थे. धर्मराज और विग्नेश को आरसीबी और मुंबई के हर आईपीएल मैच के बाद एक पार्टी करने की आदत थी. वैसे शर्त यह थी कि जिसमें हारने वाली टीम का समर्थक ही पार्टी के लिए खर्चा उठाएगा. इसी पार्टी के दौरान बहस में धर्मराज ने विग्नेश की हत्या कर दी.