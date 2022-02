Arjun Tendulkar, IPL Auction: 30 लाख में बिकने पर अर्जुन तेंदुलकर ने शेयर किया मैसेज, बहन सारा ने भी किया रिएक्ट

Arjun Tendulkar, IPL Auction: इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को खरीद लिया है. 20 लाख के बेस प्राइस वाले अर्जुन तेंदुलकर इस बार 30 लाख रुपये में बिके हैं. इस ऑक्शन पर अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अब खुद अर्जुन तेंदुलकर ने मैसेज शेयर किया है.

मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर के मैसेज को शेयर किया है. मुंबई द्वारा दोबारा खरीदे जाने पर अर्जुन तेंदुलकर ने कहा है कि मुंबई इंडियंस में वापस आकर मैं काफी खुश हूं, मैं 2008 से ही इस फ्रेंचाइज का फैन रहा हूं. मैं टीम के मालिक और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. मैं टीम को अपना बेस्ट देने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता हूं.

