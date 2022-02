Arjun Tendulkar IPL 2022: अर्जुन तेंदुलकर को फिर मुंबई ने खरीदा, एक भी मैच खेले बिना बढ़ गई सैलरी, हुए ट्रोल

Arjun Tendulkar IPL 2022: इंडियन प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन खत्म हो गया है और दो दिन तक खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बरसात हुई है. बेंगलुरु में चले इस मेगा ऑक्शन में 200 से ज्यादा खिलाड़ियों को 10 टीमों ने खरीदा है, लेकिन ऑक्शन के आखिरी में एक बोली ऐसी लगी जिसपर सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा ध्यान गया.



पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की बोली जब लगी, तब लोगों का ध्यान उसपर सबसे ज्यादा गया. अर्जुन तेंदुलकर को पिछली बार की तरह मुंबई इंडियंस ने ही खरीदा है, लेकिन इस बार उनकी सैलरी में इजाफा हुआ है. अर्जुन तेंदुलकर का बेस प्राइस 20 लाख रुपये था, लेकिन उन्हें 30 लाख रुपये में मुंबई ने खरीदा.

गुजरात ने भी लगाई अर्जुन तेंदुलकर की बोली



ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब अर्जुन के नाम की बोली लगी, तो 20 लाख पर मुंबई ने बोली लगाई लेकिन तुरंत 25 लाख की बोली गुजरात टाइटन्स ने लगा दी. ऐसे में मुंबई इंडियंस के आकाश अंबानी को फिर बोली लगानी पड़ी और अर्जुन तेंदुलकर 30 लाख रुपये में बिके. इस दौरान मुंबई के आकाश अंबानी और गुजरात के आशीष नेहरा में हंसी-मज़ाक भी हुआ.



बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर को पिछली बार भी मुंबई ने खरीदा था, लेकिन उन्हें कोई मैच खेलने को नहीं मिला था. फिर एक बार अर्जुन को जब मुंबई ने खरीदा और वह भी अधिक दाम देकर तो ये लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों ने मुंबई पर नेपोटिज्म का आरोप लगाया.

#TATAIPLAuction2022

Mumbai Indians: You didn't want Arjun Tendulkar, still why did you bid for him?



Ahmedabad Titans: pic.twitter.com/9A68Ws32VK — Pramod Negi 🇮🇳 (@PramodNegi22) February 13, 2022

#IPLAuction2022

The real fun will start when this gye start bidding for Arjun Tendulkar only to waste more money from MI pocket. pic.twitter.com/3TW2ANnU5c — Gautam Singh (@iamcarefool) February 13, 2022

It was painful for Jr ambani to give extra 10 lac for Arjun Tendulkar. pic.twitter.com/Ez8E7efSuQ — Parth (@TweetItParth) February 13, 2022

सोशल मीडिया पर आए मज़ेदार रिएक्शन



सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि इस बार आईपीएल में कई बड़े और अहम खिलाड़ी अनसोल्ड गए, जिनमें सुरेश रैना, स्टीव स्मिथ, ईशांत शर्मा, इयॉन मोर्गन, एरोन फिंच समेत अन्य नाम शामिल हैं. लेकिन मुंबई इंडियंस ने बिना अनुभव वाले अर्जुन तेंदुलकर के लिए पैसा खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

Mumbai Indians buying Arjun Tendulkar in the auction pic.twitter.com/z8ogfRdMWy — dhruv. (@patel_afc) February 14, 2022





We have the mandatory Arjun Tendulkar pick. 💪 — Nikhil 🏏 (@CricCrazyNIKS) February 13, 2022

Arjun Tendulkar SOLD in IPL, but king of IPL & 3rd highest run scorer in ipl history is UNSOLD, nice. 👏👏#IPLMegaAuction2022 — Prayag (@theprayagtiwari) February 13, 2022

ट्विटर पर कई मीम्स भी बनाए गए, जिसमें अर्जुन तेंदुलकर के 10 लाख रुपये बढ़ जाने पर आकाश अंबानी और ज़हीर खान का रिएक्शन दिखाया गया है. बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर एक तेज़ गेंदबाज़ हैं, अलग-अलग टूर्नामेंट में पिछले कुछ वक्त में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है और कई विकेट भी झटके हैं.