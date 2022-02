'मिस्टर IPL' की ऐसी विदाई... टूर्नामेंट की जान रहे हैं रैना, फिर भी किसी टीम ने नहीं खरीदा

IPL Mega Auction 2022: बेंगलुरु में हुई इंडियम प्रीमियर लीग (IPL) के लिए मेगा ऑक्शन रविवार को खत्म हो गया है. सभी 10 टीमों ने अपने पसंदीदा प्लेयर्स पर जमकर पैसा लुटाते हुए अपनी टीम में शामिल कर लिया है. इस सीजन में ईशान किशन और सुरेश रैना ने सभी को चौंकाया है. रैना को 'मिस्टर आईपीएल' कहा जाता है.

ईशान किशन ने इस सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी बनकर सभी को चौंकाया है. उन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए कीमत के साथ खरीदा है. वहीं, सुरेश रैना ने अनसोल्ड रहते हुए चौंकाया है. दरअसल, मेगा ऑक्शन में दो करोड़ रुपए बेस प्राइस वाले सुरेश रैना को कोई खरीदार ही नहीं मिला.

बेस्ट फ्रेंड धोनी की टीम ने भी नहीं खरीदा

सुरेश रैना ने आईपीएल में अब तक सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए ही क्रिकेट खेला है. इस बार सीएसके ने रैना को रिलीज कर दिया था. धोनी और रैना बेस्ट फ्रेंड हैं. ऐसे में फैंस को लगा कि सीएसके रैना को खरीद लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऑक्शन में चेन्नई के साथ बाकी टीमों ने भी रैना को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई.

Suresh Raina said "If CSK win IPL 2021 then I will convince MS Dhoni to play IPL 2022 as well".



Now Dhoni is playing IPL 2022 but Raina is not 😭💔



What a heart-breaking this is for #CSK#IPLMegaAuction2022 pic.twitter.com/stOVfRUagO