एक मैच के लिए BCCI को 4.5 करोड़ देगा अपोलो टायर्स, पिछली बार से इतनी बढ़ गई कीमत

भारतीय क्रिकेट टीम का जर्सी स्पॉन्सर कौन होगा, इसे लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है. अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) अब आधिकारिक तौर पर टीम इंडिया का नया जर्सी स्पॉन्सर बन गया है. कुछ दिन पहले ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई (BCCI) ने Dream11 के साथ डील रद्द कर दी थी. जिसके बाद नए स्पॉन्सर की तलाश थी. लेकिन अब ये जानना दिलचस्प है कि आखिर एक मैच के लिए अपोलो टायर्स बीसीसीआई को कितनी रकम देगा और ये पिछली डील से कितनी ज्यादा है.
रिपोर्ट के अनुसार, Dream11 का तीन साल का करार लगभग 358 करोड़ रुपये का था, लेकिन नए कानून के बाद यह असंभव हो गया. इसके बाद बीसीसीआई ने तुरंत नया टेंडर जारी किया और 16 सितंबर को हुई बोली प्रक्रिया में अपोलो टायर्स ने बाजी मार ली.
एक मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपये देगा अपोलो टायर्स
अपोलो टायर्स हर मैच के लिए बीसीसीआई को 4.5 करोड़ रुपये देगा. यह रकम Dream11 के पिछले 4 करोड़ रुपये प्रति मैच से ज्यादा है. बीसीसीआई और अपोलो टायर्स के बीच यह नया करार 2027 तक चलेगा और इस दौरान टीम इंडिया करीब 130 मैच खेलेगी. अब टीम इंडिया की जर्सी पर अपोलो टायर्स का लोगो नजर आएगा.
किन कंपनियों को बोली से बाहर रखा गया
बीसीसीआई ने इस बार काफी सतर्कता बरती और कई इंडस्ट्रीज को टेंडर प्रक्रिया से बाहर रखा. BCCI ने जर्सी स्पॉन्सर के लिए बोली लगाने के लिए नियम (Expression of Interest) जारी किए. इसके मुताबिक गेमिंग, बेटिंग, क्रिप्टो और तंबाकू कंपनियां बोली नहीं लगा सकतीं थी. इसके अलावा कुछ अन्य कंपनियों को भी बाहर रखा गया, जैसे खेल-कपड़े बनाने वाली कंपनियां, बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियां, कोल्ड ड्रिंक, पंखे, मिक्सर-ग्राइंडर, ताले और इंश्योरेंस कंपनियां.
बता दें कि अपोलो टायर्स से पहले ड्रीम11, बायजू, ओप्पो, स्टार इंडिया और सहारा ने बीसीसीआई के साथ करार किया था. सबसे ज्यादा लंबे समय तक बीसीसीआई के साथ स्पॉन्सर के रूप में सहारा का नाम ही जुड़ा रहा. 2001 से लेकर साल 2013 तक वह बीसीसीआई के साथ रहा. यानी करीब 12 साल. सहारा के बाद टीम इंडिया का जर्सी स्पॉन्सर स्टार इंडिया बना.