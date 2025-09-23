scorecardresearch
 

'भारत को कोई भी टीम हरा सकती है...', पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का बड़बोला बयान

एशिया कप में बुधवार को भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर-4 का मुकाबला खेला जाएगा. इससे पहले बांग्लादेश कोच फिल सिमंस ने कहा कि भारत को हराना संभव है और मैच का नतीजा उसी दिन तय होगा, न कि पिछले प्रदर्शन से. उन्होंने खिलाड़ियों से माहौल का आनंद लेने और भारत की कमजोरियों पर हमला करने को कहा.

एशिया कप में बुधवार को भारत का मैच बांग्लादेश से (File Photo: PTI)
एशिया कप में बुधवार को सुपर-4 का मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा. इस मैच से पहले बांग्लादेश के मुख्य कोच फिल सिमंस का मानना है कि भारत कोई अजेय टीम नहीं है और जब उनकी टीम ‘टाइगर्स’ बुधवार को मौजूदा विश्व चैम्पियंस से एशिया कप सुपर-4 मुकाबले में भिड़ेगी, तब यह मायने नहीं रखेगा कि सूर्यकुमार यादव की टीम ने पिछले चार मैचों में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं.

बांग्लादेश इस मैच में श्रीलंका को हराने के बाद उतरेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है, खासकर जब टी20 उनका प्रमुख प्रारूप नहीं माना जाता. भारत के साथ मुकाबले को लेकर जब बांग्लादेश के कोच से सवाल किया गया तो 62 वर्षीय सिमंस ने कहा कि 'हर टीम के पास भारत को हराने की क्षमता है.'

उन्होंने आगे कहा, 'यह मायने नहीं रखता कि भारत ने पहले क्या किया. मायने यह रखता है कि बुधवार को क्या होगा, उस साढ़े तीन घंटे के दौरान क्या होगा. हम पूरी कोशिश करेंगे और भारत की कमजोरियों को ढूंढेंगे. इसी तरह हम मैच जीतते हैं.'

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल 

यह भी पढ़ें: 'पाकिस्तान से बेहतर तो बांग्लादेश और...', व‍िराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने हैंडशेक विवाद पर पड़ोसी मुल्क को सुनाई खरी-खरी

सिमंस ने कहा कि भारत के खिलाफ खेलों का अपना अलग ही माहौल होता है, और वे चाहते हैं कि उनके खिलाड़ी उस ऊर्जा को महसूस करें और चुनौती का मज़ा लें. उन्होंने कहा कि भारत से जुड़े हर खेल में खास उत्साह होता है क्योंकि वे दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम हैं. हम बस उसी हाइप का आनंद लेने वाले हैं.

पिच को लेकर क्या बोले सिमंस

उन्होंने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच की तारीफ करते हुए कहा कि यहां बल्लेबाज़ों के लिए बेहतरीन विकेट है और टॉस का बड़ा असर नहीं पड़ेगा. गर्म मौसम और लगातार मैचों को लेकर सिमंस ने माना कि यह खिलाड़ियों के लिए शारीरिक तौर पर बड़ी चुनौती है, हालांकि उनकी टीम इसके लिए फिट और तैयार है.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल 

यह भी पढ़ें: एशिया कप फाइनल का गणित ऐसे उलझ गया कि कल भारत की जीत की दुआ करेगा पाकिस्तान...जानें पूरा समीकरण

वरिष्ठ गेंदबाज़ मुस्तफिज़ुर रहमान की भूमिका पर सिमंस ने कहा कि उन्होंने टीम मीटिंग्स में नेतृत्व करना शुरू कर दिया है और वह जूनियर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, जो टीम के लिए बहुत सकारात्मक है. उन्होंने साफ किया कि टीम सिर्फ श्रीलंका को हराने के लिए नहीं आई है, बल्कि खिताब जीतने के लक्ष्य से उतरी है.

