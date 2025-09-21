भारत और पाकिस्तान एशिया कप सुपर फोर मैच में आमने-सामने हैं. इस मुकाबले से पहले विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने उन विवादों पर अपनी राय दी जो मैदान के बाहर सुर्खियों में रहे. ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया था.
भारत ने 128 रन का लक्ष्य आसानी से पूरा किया, जबकि कुलदीप यादव की गेंदबाजी (3/18) ने पाकिस्तान को सिर्फ 127/9 पर रोक दिया. लेकिन मैच के दौरान टॉस के समय और मैच के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को भाव नहीं दिया. टॉस के समय सूर्यकुमार ने भारतीय टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया. वहीं मैच के खत्म होने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे बिना हाथ मिलाए चले गए.
इस पर विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा का मानना है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहा है. उन्होंने ANI और PTI से कहा, "पाकिस्तान टीम को इस बात की बजाय क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए कि भारतीय खिलाड़ियों ने उनके साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया? इसका कोई फायदा नहीं है. उन्होंने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया. इन बातों की वजह से भारत-पाकिस्तान मुकाबले का मजा कम हो जाता है.
शर्मा ने कहा, "पहले इन मैचों को लेकर दोनों तरफ बहुत हाइप होती थी, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान में कोई मुकाबला नहीं है, भारत उनसे कहीं बेहतर है. यहां तक कि बांग्लादेश और श्रीलंका भी पाकिस्तान से बेहतर लगते हैं.
मैच में भारत की रणनीति बात करते हुए उन्होंने कहा कहा, "अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है, तो पाकिस्तान पीछे चला जाएगा क्योंकि उन्हें बड़े स्कोर का पीछा करने में अच्छा नहीं माना जाता. अभिषेक की अपनी स्टाइल है, वह बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखते हैं. सभी टीमें प्लानिंग बनाती हैं… लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि उन्हें कितनी अच्छी तरह लागू किया जाता है और अभिषेक उन्हें कितना अच्छा मुकाबला कर सकता है. राजकुमार शर्मा ने मुकाबले को लेकर कहा कि यह मैच एकतरफा होगा.