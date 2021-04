नटराजन ने 'थार' मिलने पर आनंद महिंद्रा को दिया 'गिफ्ट', मिला ये जवाब

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज टी. नटराजन को महिंद्रा एंड महिंद्र ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा की ओर से गिफ्ट के रूप में 'थार' गाड़ी मिल गई है. ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की ऐतिसाहिक टेस्ट सीरीज जीत में युवा खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई थी. आनंद महिंद्रा ने मोहम्मद सिराज, टी. नटराजन, शुभमन गिल, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और नवदीप सैनी को गिफ्ट में गाड़ी देने का वादा किया था.

टी. नटराजन ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि उनको गाड़ी मिल गई है. उन्होंने ट्वीट क्रिया, 'मैं आज खूबसूरत महिंद्रा थार चलाकर घर आया हूं. मैं आनंद महिंद्रा का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे सफर को पहचाना और मेरा हौसला बढ़ाया. क्रिकेट के लिए आपका प्यार बहुत बड़ा है सर. आपको मैं गाबा टेस्ट की अपनी शर्ट साइन करके दे रहा हूं.'

टी. नटराजन के इस ट्वीट का आनंद महिंद्रा ने जवाब दिया. उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट किया, ' थैंक्यू नट्टू. मैं इस बहुमूल्य रिटर्न गिफ्ट को गर्व के साथ पहनूंगा.'

🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Thank you Nattu. I will treasure the return present & wear it with pride... @Natarajan_91 https://t.co/KxciWdQ1ai