Ind Vs Sa, Ajinkya Rahane: ‘Watch The Ball’, दांव पर करियर, बल्लेबाजी करते वक्त बस एक मंत्र बोलते रहे रहाणे

Ind Vs Sa, Ajinkya Rahane: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की शानदार शुरुआत हुई. पहले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपना दम दिखाया, केएल राहुल ने शानदार शतक भी जड़ा. लेकिन इससे इतर खास बात ये भी रही कि खराब फॉर्म से जूझ रहे अजिंक्य रहाणे भी कुछ रंग में दिखाई दिए.



पहले दिन का खेल खत्म होने तक अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, इसमें वह 8 चौके लगा चुके थे. यानी 40 में से 32 रन तो सिर्फ बाउंड्री से ही आ रहे थे. खास बात ये रही कि जब अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर रहे थे, तब वह बार-बार कुछ बोल रहे थे और अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे.



अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करते वक्त बार-बार ‘Watch The Ball, Watch The Ball’ बोल रहे थे और खुद का ध्यान बॉल की तरफ केंद्रित कर रहे थे. साउथ अफ्रीका की पिचों पर बॉल तेज भी आती है और स्विंग भी करती है, ऐसे में किसी बल्लेबाज के लिए वहां पर खेलना आसान नहीं होता है.



खासकर जब अजिंक्य रहाणे का करियर दांव पर लगा हो और वह टीम में अपनी जगह को लेकर संघर्ष कर रहे हो. रहाणे का ये मंत्र काम कर गया और पहले दिन जिस तरह के शॉट उन्होंने खेले, वो शानदार थे. अजिंक्य रहाणे अच्छे टच में दिखाई दिए और विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद उन्होंने केएल राहुल का बखूबी साथ भी निभाया.

Rahane reminding himself to watch the ball as the bowler runs up makes me realise how cruel cricket can be for such experienced guy pic.twitter.com/3HKhVgMMFc — Nikhil Dubey (@nikhildubey96) December 26, 2021

बता दें कि अजिंक्य रहाणे के बल्ले से ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से कोई बड़ा स्कोर नहीं निकला है. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हो या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज, अजिंक्य रहाणे कोई भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं. यही वजह है कि उनकी टेस्ट टीम की उप-कप्तानी भी छिन गई है, साथ ही उनकी जगह श्रेयस अय्यर को खिलाने की भी बात चल रही थी.



हालांकि, टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर अपने सीनियर प्लेयर पर भरोसा जताया और पहले दिन का खेल देखकर तो यही लगता है कि अजिंक्य रहाणे अभी तक इसपर खरे उतरे हैं.