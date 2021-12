IND vs SA, KL Rahul: ‘जो क्रीज पर जम जाए, वह खेलता रहेगा’, सेंचुरियन में चला टीम इंडिया का ये प्लान

IND vs SA, KL Rahul: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के शुरुआती दिन टीम इंडिया ने मजबूती हासिल कर ली. भारत ने बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद स्टंप तक तीन विकेट पर 272 रन बना लिये, जिसमें केएल राहुल 122 रन बनाकर खेल रहे हैं. उनके सलामी जोड़ीदार मयंक अग्रवाल ने 60 रन का योगदान दिया, जबकि अजिंक्य रहाणे ने 40 रन बना बना लिये हैं.

मयंक अग्रवाल ने दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा, ‘योजना थी कि पूरे अनुशासित बने रहें और उन्हीं गेंदों को खेले जो स्टंप के करीब आ रही हों और बाहर जाती ज्यादा से ज्यादा गेंदों को छोड़ दें. हम ऐसा कर सके.’

उन्होंने कहा, ‘तीन विकेट पर 272 रनों के स्कोर का श्रेय हमारी बल्लेबाजी इकाई को जाता है, हमने अच्छा खेल दिखाया. योजना थी कि जो क्रीज पर जम जम जाए, वह खेलता रहेगा और राहुल भाई ने ऐसा किया.’

