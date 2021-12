IND vs PAK, U-19 Asia Cup: भारत की मुट्ठी में था मैच, आखिरी 3 ओवर में हो गया खेल, ऐसे जीता PAK

IND vs PAK, U-19 Asia Cup: भारतीय अंडर-19 टीम को एशिया कप के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने दो विकेट से मात दी. सांसों को थाम देने वाले इस मैच में पाकिस्तान को अंतिम गेंद पर दो रनोंं की जरूरत थी और अहमद खान ने आखिरी गेंद पर चौका जड़कर पाक टीम को जीत दिला दी.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 49 ओवर में 237 रनों पर ढेर हो गई थी. आराध्य यादव ने 50, हरनूर सिंह ने 46 और राजवर्धन हेंगरगेकर ने 33 रनों का योगदान दिया. पाकिस्तान की ओर से जीशान जमीर ने 60 रन देकर पांच विकेट चटकाए.

जवाब में पाकिस्तान को अंतिम तीन ओवरों में 25 रनों की जरूरत थी और उसके चार विकेट शेष थे. ऐसे में भारतीय गेंदबाजों ने दो विकेट चटकाकर मैच जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन अहमद खान की पारी भारतीय टीम पर भारी पड़ गई.

Pakistan edge India in a last ball thriller. With 2 runs needed of the last ball, Ahmad Khan scores a boundary to take Pakistan home. 🇮🇳 - 237/10 in 49 overs 🇵🇰 - 240/8 in 50 overs #ACC #U19AsiaCup #INDVPAK

ऐसा रहा आखिरी तीन ओवर्स का रोमांच:

47.1 ओवर - 2 रन

47.2 ओवर - 0 रन

47.3 ओवर - 0 रन

47.4 ओवर - 4 रन

47.5 ओवर - एक रन

47.6 ओवर - विकेट‌ (इरफान खान)

48.1 ओवर - 0 रन

48.2 ओवर - 4 रन

48.3 ओवर - 0 रन

48.4 ओवर - 0 रन

48.5 ओवर - 0 रन

48.6 ओवर - 6 रन

49.1 ओवर - विकेट (जीशान जमीर)

49.2 ओवर - 1 रन

49.3 ओवर - 1 रन

49.4 ओवर - दो रन

49.5 ओवर - दो रन

49.6 ओवर - चार रन

After a spirited fightback that saw them recover from 14/3 to post 237, India U19 lost to Pakistan U19 on the final ball of the match by 2 wickets. #BoysInBlue #ACC #U19AsiaCup #INDvPAK

Up next: Afghanistan U19 on Monday.



Up next: Afghanistan U19 on Monday.



📸 📸: ACC



Details ▶️ https://t.co/BKDyB2lSAp pic.twitter.com/OtYSxckSBu