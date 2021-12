Under-19 Asia Cup LIVE, India Vs Pakistan: टीम इंडिया की हालत खराब, 100 रन के अंदर खोए 5 विकेट

Under-19 Asia Cup LIVE, India Vs Pakistan: अंडर-19 टीम के 50 ओवर फॉर्मेट वाले एशिया कप में शनिवार को महामुकाबला चल रहा है. भारत और पाकिस्तान की टीमें आज आमने-सामने हैं. दुबई में खेले जा रहे इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया है. टीम इंडिया को बैटिंग करते वक्त शुरुआत में ही झटके लगे हैं.

टीम इंडिया के विकेट:



1-1 ए. रघुवंशी (0.4 ओवर)

2-14 एस. रशीद (2.2 ओवर)

3-14 यश ढुल (2.3 ओवर)

4-41 निशांत सिंधु (7.4 ओवर)

5-96 हरनूर सिंह (18.5 ओवर)

After a big win in the #U19AsiaCup opener, India U19 are out there again for their 2nd game. Pakistan U19 have won the toss and opted to bowl.



Let’s back the #BoysinBlue

