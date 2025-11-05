इस नवंबर दो बार आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान! दोहा में होगी भिड़ंत, फाइनल में फिर टक्कर संभव

एसीसी राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट (ACC Rising Stars tournament) 14 नवंबर से शुरू हो रहा है. इसमें भारत-पाकिस्तान भिड़ंत 16 नवंबर को होनी है. पहले एसीसी इमर्जिंग टीमें एशिया कप के नाम से जाने जाने वाला यह टूर्नामेंट अब टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. टूर्नामेंट की शुरुआत 14 नवंबर से होगी, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला 16 नवंबर को खेला जाएगा.

लेकिन यहां थोड़ी रुकिए, इस टूर्नामेंट में यह लीग मुकाबला तो दोनों देशों के बीच खेला जाएगा, वहीं इस टूर्नामेंट का शेड्यूल को जब हमने देखा तो समझ आया कि दोनों ही च‍िर प्रत‍िद्वंद्वियों के दो मुकाबले इस टूर्नामेंट में एक-दूसरे से हो सकते हैं. दोनों ही देशों के बीच इस टूर्नामेंट का 23 नवंबर को होने वाला फाइनल मुकाबला भी हो सकता है.

भारत और पाकिस्तान की टीम दो बार इस टूर्नामेंट में कैसे भ‍िड़ सकती हैं तो वो समझें. ग्रुप A में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग, श्रीलंका की टीम है. वहीं ग्रुप B में भारत, ओमान, पाकिस्तान, यूएई की टीम है.

21 नवंबर को दो सेमीफाइनल हैं. पहले सेमीफाइनल में ग्रुप A की नंबर 1 टीम बनाम ग्रुप B की नंबर 2 टीम के बीच भ‍िड़ंत होगी, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में ग्रुप B की नंबर 1 टीम बनाम ग्रुप A की नंबर 2 टीम है. इसके बाद फाइनल में 23 नवंबर को भ‍िड़ंत होगी.

चूंकि ग्रुप बी में भारत और पाकिस्तान के अलावा ओमान और यूएई जैसी कमजोर टीमें हैं. ऐसे में यह माना जा सकता है कि ओमान और यूएई सेमीफाइनल के लिए क्वाल‍िफाई नहीं कर पाएंगी. ऐसे में भारत और पाकिस्तान की टीम ग्रुप बी की दो टीमें होगी, जो ग्रुप ए की दो टीमों से सेमीफाइनल में भ‍िड़ेंगी. जिसके बाद अगर भारत और पाक‍िस्तान की टीमें सेमीफाइनल में जीत दर्ज करती हैं, तो वो फाइनल मुकाबला खेल सकती हैं.

एश‍िया कप के बाद पहली बार भ‍िड़ेंगे दोनों भारत-PAK

यह मुकाबला भारत और पाकिस्तान की पुरुष टीमों के बीच सितंबर में हुए एशिया कप के बाद पहला क्रिकेटिंग आमना-सामना होगा. हालांकि दोनों देशों की महिला टीमें हाल ही में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में आमने-सामने हुई थीं. जब पुरुष टीमों ने एशिया कप खेला था, तब दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच ना हैंडशेक हुआ था, ना किसी तरह का औपचारिक अभिवादन हुआ था.

उस टूर्नामेंट का अंत इस तरह हुआ कि भारत, खिताब जीतने के बावजूद, दुबई से ट्रॉफी लिए बिना ही रवाना हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय टीम ने एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी (जो पाकिस्तान के गृहमंत्री और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं) से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया था. लंबे इंतजार के बाद, जब यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय खिलाड़ी मंच पर नहीं आएंगे, तब एक एसीसी अधिकारी ने ट्रॉफी को वहां से हटा दिया था.

एसीसी इमर्जिंग टीम्स टूर्नामेंट की शुरुआत 2013 में हुई थी और अब तक इसके छह संस्करण खेले जा चुके हैं. यह टूर्नामेंट पहले अंडर-23 स्तर पर खेला जाता था, लेकिन बाद में इसे ‘ए’ टीमों की प्रतियोगिता में बदल दिया गया.

अब तक पाकिस्तान और श्रीलंका ने इसे दो-दो बार जीता है, जबकि भारत और अफगानिस्तान ने एक-एक बार खिताब जीता है. पिछला संस्करण 2024 में ओमान में खेला गया था, जहां अफगानिस्तान ने श्रीलंका को सात विकेट से हराकर खिताब जीता था. इस बार यह टूर्नामेंट दोहा में हो रहा है.

भारत ए की राइजिंग एशिया कप टीम: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेजडे, जितेश शर्मा (कप्तान, विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, वैशाख विजय कुमार , युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा

स्टैंडबाय खिलाड़ी: गुरनूर सिंह बरार, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिजवी और शेख रशीद.

ग्रुप A: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग, श्रीलंका

ग्रुप B: भारत, ओमान, पाकिस्तान, यूएई

एसीसी राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट शेड्यूल

14 नवंबर: ओमान बनाम पाकिस्तान; भारत बनाम यूएई

15 नवंबर: बांग्लादेश बनाम हांगकांग; अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका

16 नवंबर: ओमान बनाम यूएई; भारत बनाम पाकिस्तान

17 नवंबर: हांगकांग बनाम श्रीलंका; अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश

18 नवंबर: पाकिस्तान बनाम यूएई; भारत बनाम ओमान

19 नवंबर: अफगानिस्तान बनाम हांगकांग; बांग्लादेश बनाम श्रीलंका

21 नवंबर: सेमीफाइनल – ग्रुप A की नंबर 1 टीम बनाम ग्रुप B की नंबर 2 टीम

ग्रुप B की नंबर 1 टीम बनाम ग्रुप A की नंबर 2 टीम

23 नवंबर: फाइनल

