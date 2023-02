'Underarm' bowling incident: क्रिकेट इतिहास का बड़ा 'धोखा', 42 साल पहले आज ही ग्रैग चैपल ने डलवाई थी सबसे 'बदनाम गेंद'

1 फरवरी 1981 का दिन... इसी दिन क्रिकेट के इतिहास की सबसे 'बदनाम' गेंद फेंकी गई थी. दो भाइयों (ग्रेग और ट्रेवर चैपल) ने मैदान पर ऐसी चाल चली कि क्रिकेट शर्मसार हुआ. तब गेंदबाज ने बल्लेबाज की दिशा में गेंद लुढ़काभर दी थी...

X

'Underarm' bowling incident by Trevor Chappell to Brian McKechnie during an ODI in Melbourne in 1981 (AP)