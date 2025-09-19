एशिया कप खेल रहे इस क्रिकेटर के पिता का निधन... टूटा दुखों का पहाड़

श्रीलंका ने अफगानिस्तान को छह विकेट से हराकर एशिया कप 2025 के सुपर-चार स्टेज में एंट्री ले ली. श्रीलंका के साथ-साथ ग्रुप-बी से बांग्लादेश भी अगले राउंड में पहुंच गया. जबकि अफगानिस्तान की टीम बाहर हो गई. ग्रुप-ए से भारत और पाकिस्तान की टीम्स पहले ही सुपर-चार स्टेज के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी.
18 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में हुए इस मुकाबले के दौरान श्रीलंकाई स्पिनर डुनिथ वेलालगे के लिए मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह बेहद कठिन पल रहे. पहले तो 22 वर्षीय वेलालगे के आखिरी ओवर में मोहम्मद नबी ने लगातार पांच छक्के लगाए. वही मैच के बाद उन्हें काफी दुखद खबर मिली. डुनिथ वेलालगे के पिता सुरंगा वेलालगे का हार्ट अटैक से निधन हो गया. सुरंगा वेलालगे 54 साल के थे.
मैच खत्म होने के बाद डुनिथ वेलालगे को ये दुखद खबर मिली. मैच के बाद टीम मैनेजर ने डुनिथ वेलालगे को सांत्वना दी. एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें टीम मैनेजर वेलालगे को गले लगाकर ढांढस बंधा रहे हैं. सुरंगा वेलालगे खुद भी एक क्रिकेटर रहे थे. उन्होंने श्रीलंका की एक प्रमुख स्कूल टीम की कप्तानी की थी. जब सुरंगा प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज के कप्तान थे, तब दूसरी तरफ श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रसेल अर्नोल्ड सेंट पीटर्स कॉलेज की कप्तानी करते थे.
भावुक हुआ ये पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर
रसेल अर्नोल्ड ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कमेंट्री करते हुए कहा, 'डुनिथ वेलालगे के पिता सुरंगा का कुछ वक्त पहले ही निधन हो गया. उन्होंने भी थोड़ा क्रिकेट खेला था. आप जानते हैं कि हमारे स्कूल क्रिकेट का माहौल कितना बड़ा है. जब मैं सेंट पीटर्स का कप्तान था, तब वो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज की कप्तानी करते थे. यह सुनकर बहुत दुख हो रहा है. डुनिथ को कुछ देर पहले ही यह खबर दी गई है. उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं.'
मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम एक समय संघर्ष कर रही थी और उसका स्कोर 18वें ओवर तक 120/7 था. लेकिन अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने अचानक गियर बदल लिया. डुनिथ वेलालगे ने नबी का एक आसान कैच भी छोड़ दिया, जिसके बाद अफगानी क्रिकेटर ने जमकर हमला बोला. 19वें ओवर में नबी ने 19 रन बनाए.
फिर आखिरी ओवर में मोहम्मद नबी ने डुनिथ वेलालगे के खिलाफ लगातार 5 छक्के जड़े. इस ओवर में वेलालगे ने कुल 32 रन लुटाए, जो श्रीलंका के टी20 इतिहास का दूसरा सबसे महंगा ओवर है. हालांकि श्रीलंकाई टीम ने 170 रनों के टारगेट को 18.4 ओवर्स में ही हासिल कर लिया. कुसल मेंडिस ने नाबाद 74 रन बनाए और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.