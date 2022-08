Jeremy Lalrinnunga CWG 2022: 'हम जिएंगे इस भारत के लिए मरेंगे तो...', गोल्ड जीतने के बाद जेरेमी लालरिनुंगा का जोशीला ट्वीट

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले 19 साल के जेरेमी लालरिनुंगा छाए हुए हैं. रविवार को जेरेमी ने इतिहास बनाया और उसके बाद से ही वह हर किसी के चहेते बने हुए हैं. सोशल मीडिया पर जेरेमी की हर कोई तारीफ कर रहा है. मेडल जीतने के बाद जेरेमी ने एक ट्वीट किया है, जो काफी वायरल हो रहा है.



जेरेमी लालरिनुंगा ने सोमवार (1 अगस्त) को अपने इवेंट का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए. इसमें जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है, वह इसी गेम का है जिसके बाद उनका गोल्ड मेडल पक्का हुआ था.

जेरेमी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की आवाज़ बैकग्राउंड में चल रही है, जिसमें वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों का ज़िक्र कर रही हैं.

Ham jienge to is bhaarat ke lie aur marenge to is bhaarat ke lie🇮🇳🥇🙏🏻 pic.twitter.com/lUKeF0TWCR