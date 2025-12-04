scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्या 11 साल बाद मिलेगा दुनिया के सबसे रहस्यमयी लापता प्लेन का सुराग?

11 साल बाद MH370 की नई तलाश 30 दिसंबर 2025 से शुरू होगी. ओशन इन्फिनिटी कंपनी 15,000 वर्ग किमी क्षेत्र में विमान को ढूंढेगी. मलबा मिला तो मलेशिया सरकार 600 करोड़ रुपये देगी. अब तक पायलट सुसाइड, अमेरिकी-रूसी साजिश, एलियन किडनैपिंग जैसी थ्योरीज चर्चा में रहीं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है. परिवारों को अभी भी जवाब का इंतजार है.

Advertisement
X
मलेशिया सरकार फिर से 230 यात्रियों के साथ गायब विमान को खोजने जा रही है. (File Photo: Getty)
मलेशिया सरकार फिर से 230 यात्रियों के साथ गायब विमान को खोजने जा रही है. (File Photo: Getty)

ल करने का भरोसा है. अगर मुख्य मलबा मिला तो मलेशिया 70 मिलियन डॉलर (करीब 600 करोड़ रुपये) देगा. परिवार वाले खुश हैं. चीनी परिवार के सदस्य जियांग ह्यूई ने कहा कि हम सरकार और कंपनी की कोशिशों का स्वागत करते हैं. चीन सरकार ने भी मलेशिया का धन्यवाद दिया. उम्मीद है कि इस बार कुछ तो हाथ लग जाए.

थ्योरीज: सच या अफवाहें?

MH370 का रहस्य न सुलझने से थ्योरीज की बाढ़ आ गई. लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की कहानियां गढ़ रहे हैं. यहां कुछ मुख्य थ्योरीज हैं...

यह भी पढ़ें: रूस भारत को दे सकता है RD-191M सेमी-क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, बढ़ जाएगी इसरो की ताकत

सम्बंधित ख़बरें

Third State of Life and Death
मौत के बाद शरीर कर दे मरने से इनकार तो... जानें क्या होती है 'थर्ड स्टेट'  
putin security in india
30 घंटे का दौरा, 130 लोगों की टीम... पुतिन के लिए इंडिया में कैसी होगी सिक्योरिटी? 
Small Modular Reactors Putin India Visit
क्या काम करते हैं मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, जो रूस भारत में बनाएगा, पुतिन के दौरे में होगी डील 
RD 191M Engine Russia ISRO Putin
भारत को रूस दे सकता है ऐसा इंजन, जिससे बढ़ जाएगी ISRO की ताकत 
2025 का आखिरी Cold Supermoon: कब, कैसे और कहां दिखेगा? 

पायलट की साजिश: कैप्टन जाहरी अहमद शाह ने जानबूझकर प्लेन को दक्षिण की तरफ मोड़ा. 2016 में मलेशियन पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि उड़ान से एक महीने पहले उन्होंने सिमुलेटर पर इसी तरह की फ्लाइट प्रैक्टिस की थी. कुछ का मानना है कि यह सुसाइड मिशन था. लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं.

Mystery of MH370

अमेरिकी साजिश (डिएगो गार्सिया आइलैंड): थ्योरी कहती है कि यूएस नेवी ने प्लेन को हाईजैक कर डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस पर उतारा. वजह? चीनी पैसेंजर्स में हैकर्स थे जो अमेरिका पर साइबर अटैक कर रहे थे. लेकिन यह बेस हिंद महासागर में है. कोई सबूत नहीं मिला.

Advertisement

हाईजैकिंग या आतंकवाद: प्लेन को उत्तरी कोरिया या अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां पैसेंजर्स को बंधक बनाया. रूसी अखबार ने दावा किया कि अनजान आतंकियों ने ऐसा किया. लेकिन डेब्री मिलने से यह थ्योरी कमजोर पड़ गई.

रूसी प्लॉट: कुछ का कहना है कि रूस ने प्लेन को यूक्रेन में गिराया. MH17 (जो 2014 में यूक्रेन क्रैश हुआ) वही MH370 था. दोनों बोइंग 777 थे, इसलिए कन्फ्यूजन है. लेकिन जांच में साफ हो गया कि MH17 अलग था.

Mystery of MH370

एलियन थ्योरी: एलियन अब्डक्शन! कुछ अमेरिकियों का मानना है कि एलियंस ने प्लेन चुरा लिया. या फिर CIA ने डायवर्ट किया. एक किताब और फिल्में भी ऐसी थ्योरीज पर बनीं. लेकिन ये सब बिना सबूत की कल्पनाएं हैं.

विशेषज्ञ कहते हैं कि ज्यादातर थ्योरीज डेब्री और सैटेलाइट डेटा से मेल नहीं खातीं. 2018 की मलेशियन रिपोर्ट में कहा गया कि कंट्रोल्स को जानबूझकर बदला गया, लेकिन किसने – यह रहस्य है.

यह भी पढ़ें: रूस की यारी से भारी होगी ब्रह्मोस की रेंज, नए वर्जन पर बनेगी बात

परिवारों का दर्द और भविष्य

MH370 के परिवार आज भी न्याय मांग रहे हैं. वे मलेशिया एयरलाइंस, बोइंग और इंश्योरेंस कंपनियों से मुआवजा चाहते हैं. हर साल 8 मार्च को स्मृति सभा होती है. एक परिवार ने कहा कि हमें सिर्फ जवाब चाहिए, ताकि मन को शांति मिल सके.

Advertisement

अगर नई खोज सफल रही तो न सिर्फ MH370 का रहस्य सुलझेगा, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के सबक मिलेंगे. लेकिन अगर फिर असफल हुई तो साजिश थ्योरीज और बढ़ेंगी. दुनिया की नजरें दक्षिणी हिंद महासागर पर टिकी हैं. क्या 11 साल बाद सच सामने आएगा? 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement