कौन है सबसे ज्यादा ठंडा- नॉर्थ या साउथ पोल?

उत्तरी ध्रुव (North Pole) और दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह हैं. दोनों ध्रुव देखने में भले ही समान लगते हों, लेकिन इनमें से एक ध्रुव, दूसरे की तुलना में कहीं ज्यादा बर्फीला है. आज पता करते हैं कि दोनों ध्रुवों के बीच अगर मुकाबला किया जाए, तो कौन सा ध्रुव जीतेगा.

उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ठंडे इसलिए होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के ठीक ऊपर और नीचे उनकी स्थिति की वजह से सूर्य की सीधी रोशनी नहीं पड़ती है. इन दोनों जगहों पर, सूरज हमेशा क्षितिज पर रहता है. सर्दियों में तो सूरज क्षितिज से बहुत नीचे होता है. दोनों ध्रुवों पर इसी वजह से ठंडक रहती है.

वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन (Woods Hole Oceanographic Institution) के मुताबिक, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तुलना में ज्यादा ठंडा रहता है. उत्तरी ध्रुव पर वार्षिक औसत तापमान सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में -32 डिग्री सेल्सियस होता है. जबकि, दक्षिणी ध्रुव बहुत ज्यादा ठंढा होता है. इसका वार्षिक औसत तापमान सर्दियों में -60 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में -28.2 डिग्री सेल्सियस होता है.

आर्कटिक vs अंटार्कटिक

न्यूयॉर्क (New York) में कोलंबिया विश्वविद्यालय के लैमोंट-डोहर्टी अर्थ ऑब्जर्वेटरी (Columbia University's Lamont-Doherty Earth Observatory) के एक वैज्ञानिक रॉबिन बेल (Robin Bell) का कहना है कि उत्तरी ध्रुव की तुलना में दक्षिणी ध्रुव इसलिए ठंडा है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव एक महासागर (Ocean) है और दक्षिणी ध्रुव एक महाद्वीप (Continent) है.

आर्कटिक (Arctic), भूमि से घिरा एक महासागर है, जबकि अंटार्कटिक (Antarctic) भूमि है जो महासागर से घिरी है. पानी जमीन की तुलना में धीरे-धीरे ठंडा और गर्म होता है, जिससे तापमान कम जानलेवा होता है. आर्कटिक महासागर बर्फ से ढका होता है, तब भी इसके पानी के अपेक्षाकृत गर्म तापमान का वहां की जलवायु पर कम असर पड़ता है, जिससे आर्कटिक अंटार्कटिक की तुलना में गर्म रहता है.

इसके अलावा, आर्कटिक समुद्र तल पर स्थित है, जबकि अंटार्कटिका सबसे ऊंचा महाद्वीप है, जिसकी औसत ऊंचाई करीब 7,500 फीट है. जो जितना ऊपर जाता है, वह उतना ही ठंडा होता जाता है.

किस ध्रुव में बर्फ ज्यादा है?

नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर (National Snow & Ice Data Center- NSIDC) के मुताबिक, दोनों ध्रुवों पर बर्फ का आवरण बदलता रहता है. यह सर्दियों में बढ़ता है और गर्मी में पिघलता है. आमतौर पर अंटार्कटिक समुद्री बर्फ की तुलना में, आर्कटिक की बर्फ करीब 6 से 9 फीट मोटी होती है, जबकि अंटार्कटिक समुद्री बर्फ 3 से 6 फीट मोटी होती है.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि दक्षिणी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव की तुलना में ज्यादा बर्फ है. दुनिया की कुल बर्फ का लगभग 90% हिस्सा अंटार्कटिका में है.

