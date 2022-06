अलग समय पर गर्भ में विकसित हुए दो बच्चे, पैदा हुए एक साथ...डॉक्टर हैरान

क्या आपने कभी सुना है कि एक महिला गर्भावस्था (Pregnancy) में फिर से गर्भवती हो गई हो? ऐसे मामले बेहद दुर्लभ (Rare) होते हैं. टेक्सास (Texas) की एक महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. इन्होंने एक सप्ताह के अंतराल में दो बार गर्भ धारण किया और आखिरकार जुड़वा बच्चों को जन्म दिया.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2021 में 30 साल की कारा विनहोल्ड (Cara Winhold) को पता चला कि वह गर्भवती थी. पांच सप्ताह बाद, अल्ट्रासाउंड में उनके गर्भ में सिर्फ एक भ्रूण विकसित होता दिखाई दिया था. कारा के साथ गर्भपात का इतिहास रहा है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें दो सप्ताह बाद एक और स्कैन कराने के लिए कहा, ताकि इसकी जांच की जा सके कि गर्भावस्था ठीक है. जब उन्होंने दोबारा स्कैन कराया, तो एक नहीं दो भ्रूण दिखाई दिए.

इस घटना को Superfetation कहते हैं

कारा का कहना है कि उन्होंने स्कैन में देखा कि गर्भ में दो सैक थे- एक छोटा और एक बिंदु जितना बड़ा. एक बच्चा ज्यादा विकसित था, जबकि दूसरा उतना विकसित नहीं था. एक गर्भावस्था के बीच, दूसरी गर्भावस्था का होना 'सुपरफेटेशन' (Superfetation) कहलाता है.

मेडिकल लिटरेचर में सुपरफेटेशन की घटना के कुछ मामलों का जिक्र किया गया है, लेकिन ये मामले ज्यादातर उन महिलाओं से जुड़े हैं जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रही हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF). लेकिन कारा के मामले में, ऐसा कुछ नहीं था. उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था.

तीन वजहों से हो सकती है ये घटना

ऐसे मामलों को कुछ हद तक असाधारण या दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि इसके लिए तीन असंभावित घटनाओं का एक साथ होनी जरूरी है. पहली- ओवरी(Ovary) को दूसरा अंडा या ओवम (Ovum) छोड़ना होगा, जो आमतौर पर नहीं होता. दूसरी- उस अंडे को शुक्राणु कोशिका (Sperm Cell) निषेचित करे. यह भी असंभव है क्योंकि प्रारंभिक गर्भावस्था में, सर्विकल कैनाल में म्यूकस बनता है जिससे एक प्लग बनता है जो स्पर्म का मार्ग रोकता है. और तीसरी- निषेचित अंडे को गर्भाशय (Uterus) में इंप्लांट करना, जबकि एक भ्रूण पहले से ही इंप्लांट हो.

अगर ये सभी असंभव घटनाएं होती हैं, तो एक ही समय में दो गर्भधारण हो सकते हैं. लेकिन इन गर्भ में इन भ्रूणों की गर्भकालीन आयु (Gestational age) अलग-अलग होगी. इसका मतलब यह हुआ कि दोनों बच्चों का विकास अलग-अलग चरणों में होगा. ये जुड़वां बच्चे, सामान्य जुड़वां बच्चों से एकदम अलग होते हैं, जो दो निषेचित अंडों से विकसित होते हैं और इनका विकास एक समान होता है.

