Great Salt Lake: 5 साल में गायब हो सकती है खारे पानी की सबसे बड़ी झील, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

यूटा (Utah) की ग्रेट सल्ट लेक (Great Salt Lake), पश्चिमी गोलार्ध (Western Hemisphere) की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगले पांच सालों के अंदर ये झील गायब हो सकती है. इससे लाखों लोग सूखी झील की जहरीली धूल से प्रभावित होंगे.

32 पारिस्थितिकीविदों (Ecologists) और संरक्षणवादियों (Conservationists) की एक टीम ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी कर, चेतावनी दी है कि झील ने 1850 के बाद से अपना 73% पानी और 60% सर्फेस एरिया खो दिया है और फिलहाल खतरे में है.

ग्रेट साल्ट लेक लगभग 1 करोड़ प्रवासी पक्षियों का घर है और यूटा को हर साल करीब 250 करोड़ डॉलर का आर्थिक लाभ देती है. लेकिन, रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 से रिकॉर्ड दर पर सूखने के बाद, फिलहाल यह झील अपने प्राकृतिक औसत स्तर से 19 फीट नीचे है. वैज्ञानिक और संरक्षणवादी, इसके लिए क्षेत्र के अल्फाल्फा और घास के खेतों द्वारा ज्यादा पानी इस्तेमाल करने को जिम्मेदार बताते हैं, जो अपने बड़े कामों में सिंचाई के लिए कुल डायवर्ट किए गए लेकवाटर का 74% लेते हैं. अगर झील को बचाना है, तो जल के इस्तेमाल में तुरंत 30 से 50% की कटौती करनी होगी.

ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में पौधे और वन्यजीव विज्ञान के सहायक प्रोफेसर और शोध के मुख्य लेखक बेंजामिन एबॉट (Benjamin Abbott) का कहना है कि 'पारिस्थितिकी का पहला नियम है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है. ग्रेट साल्ट लेक के सूख जाने या रिकवरी के कई प्रभाव होंगे. लेकिन इसे खोना वैश्विक त्रासदी होगी. हमें अपने पानी के इस्तेमाल को तेजी से कम करना होगा या इसके परिणाम भुगतने होंगे. आप प्रकृति के साथ समझौता नहीं कर सकते.'

खेतों, घरों, जलाशयों के लिए आवश्यक पानी को हटाने और ब्राइन से लीथियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों को निकालने के अलावा, झील का तेजी से सूखना पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक होगा. झील के तल में जहरीली धूल होती है, जिसमें एंटीमनी, तांबा, जिरकोनियम और आर्सेनिक जैसी खतरनाक धातुएं होती हैं, जो हवा के झोंकों से उड़ती हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, मिट्टी को खराब कर सकती हैं, बर्फ को पिघला सकती हैं और अगर सांस ली जाए, तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों के जोखिम को भी बढ़ा सकती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिणी यूटा और व्योमिंग में ग्रेट साल्ट लेक से उड़कर आने वाली धूल पहले ही दर्ज की जा चुकी है. झील के घटते पानी से पानी के अंदर का पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हो रहा है.

लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी उम्मीद बाकी है. ग्रेट साल्ट लेक को वेबर, जॉर्डन और बियर नदियों से पानी मिलता है, जिन्हें साल्ट लेक सिटी के पूर्व और उत्तर में वासाच पर्वत पर बर्फबारी से पानी मिलता है. इस सर्दियों में पहाड़ों पर औसत से ज्यादा बर्फ पड़ने का मतलब है कि झील को फिर से भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए नेताओं को सामने आना होगा और आपातकालीन उपायों की घोषणा करनी होगी, ताकि वे पानी को अन्य जरूरतों के लिए मोड़ने से रोक सकें.

