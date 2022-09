The Last Cheetah's of India: एक राजा के शिकार की आदत और नेशनल क्राइसिस, पढ़िए- भारत के आखिरी तीन चीतों की कहानी

भारत के आखिरी तीन चीतों को एक राजा ने मारा था. जरुरत थी. ताकत दिखानी थी. सनक या शौक... ये नहीं पता. लेकिन उसके बाद एक नेशनल क्राइसिस शुरू हो गई. चीते देश से विलुप्त हो गए. 74 साल बाद अब मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते आ रहे हैं. पढ़िए भारत की आखिरी तीन चीतों की कहानी...

देश में आज़ादी मिलने के एक साल के अंदर ही चीतों की प्रजाति खत्म हो चुकी थी. (फोटोः फ्रांस वैन हीरडेन/पेक्सेल)