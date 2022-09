US Navy ने कहा हमारे पास UFO के कई वीडियो पर दुनिया को नहीं दिखाएंगे

अमेरिकी नौसेना (US Navy) ने कहा है कि उनके पास एलियन यानों की साइटिंग के कई वीडियो हैं. एलियन यान यानी यूएफओ (UFO), जिसे अमेरिकी सरकार अनआइडेंटीफाइड एरियल फिनोमेना (UAP) कहती है. अमेरिकी नौसेना का कहना है कि हम अपनी देश की सुरक्षा के लिए इन वीडियोज़ को सार्वजनिक नहीं कर सकते. दुनिया को नहीं दिखा सकते.

यूएस नेवी का मानना है कि वीडियो रिलीज करने से उनके देश को खतरा हो सकता है. इसलिए UFO के वीडियोज़ से जुड़े रहस्यों को वो छिपाकर ही रखना चाहते हैं. साल 2020 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने UFO के तीन वीडियोज़ जारी किए थे. उन्हें डिक्लासीफाई किया था. वजह ये थी कि इनमें से कुछ क्लिपिंग्स किसी तरह से मीडिया में लीक हो गई थी. इसिलए नौसेना की मजबूरी थी कि वो इन वीडियोज़ को सार्वजनिक करें.

इसके बाद अमेरिकी सरकार की ट्रांसपैरेंसी वेबसाइट ब्लैक वॉल्ट (Black Vault) ने एक फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट (FOIA) रिक्वेस्ट डालकर अमेरिकी नौसेना से सभी UFO के वीडियो जारी करने की रिक्वेस्ट की. लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिकी नौसेना कोई गेम खेल रही है. दो साल इंतजार करने के बाद नौसेना ने FOIA रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया है. नौसेना ने साफतौर पर और वीडियो रिलीज करने से मना कर दिया.

हालांकि अमेरिकी नौसेना ने यह माना है कि उनके पास UAP वीडियोज़ हैं. ऐसे वीडियो को नौसेना 'गुप्त दस्तावेज' की श्रेणी में डालकर उसे सार्वजनिक करने से रोक देती है. हर बार उसके पीछे एक ही वजह होती है और वो है देश की सुरक्षा. नौसेना के FOIA दफ्तर के डिप्टी डायरेक्टर ग्रेगरी कैसन ने कहा कि जिन वीडियोज़ को जारी करने की मांग की जा रही है, उनमें क्लासीफाइड डेटा है, जिन्हें हम सार्वजनिक नहीं कर सकते. इस सूचना के बाहर आने से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इसलिए इन वीडियोज़ के किसी भी हिस्से को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता.

