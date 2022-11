Vikram-S Prarambh Mission: देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम की उड़ान सफल, नए इतिहास का प्रारंभ

पहली बार देश में निजी स्पेस कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट Vikram-S सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया. इसने इंडियन स्पेस प्रोग्राम को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया है. श्रीहरीकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से 18 नवंबर 2022 की सुबह 11.30 बजे अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास लिखा गया. हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) के रॉकेट Vikram-S ने उड़ान भरी. रॉकेट आवाज की गति से पांच गुना ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर गया. यानी हाइपरसोनिक स्पीड से.

स्काईरूट चार साल पुरानी कंपनी है. जिसने विक्रम-एस (Vikram-S) रॉकेट को बनाया है. इसे लॉन्च करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने मदद की. इस मिशन को प्रारंभ (Mission Prarambh) नाम दिया गया है. कंपनी के सीईओ और सह-संस्थापक पवन कुमार चांदना ने aajtak.in से खास बातचीत में बताया कि यह एक टेस्ट फ्लाइट है. इसरो ने इसकी उड़ान के लिए लॉन्च विंडो तय किया था.

इस रॉकेट का नाम मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉ. विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया है. हाल ही में इसरो चीफ डॉ. एस. सोमनाथ ने स्काईरूट कंपनी के मिशन प्रारंभ के मिशन पैच का अनावरण भी किया. इस रॉकेट पर दो देसी और एक विदेशी पेलोड्स भी जा रहे हैं. छह मीटर ऊंचा यह रॉकेट दुनिया का पहला ऑल कंपोजिट रॉकेट है. इसमें थ्रीडी- प्रिटेंड सॉलिड थ्रस्टर्स लगे हैं. ताकि उसकी स्पिन कैपिबिलिटी को संभाला जा सके.

तीन कॉमर्शियल पेलोड्स हैं, इन चीजों की जांच होगी

इस उड़ान के समय यह रॉकेट एवियोनिक्स, टेलिमेट्री, ट्रैकिंग, इनर्शियल मेज़रमेंट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑनबोर्ड कैमरा, डेटा एक्वीजिशन और पावर सिस्टम की जांच की जाएगी. यह एक सब-ऑर्बिटल उड़ान है. जिसमें चेन्नई स्थित स्पेस स्टार्टअप SpaceKidz, आंध्र प्रदेश स्थिति N-SpaceTech और आर्मेनिया के BazoomQ Space Research Lab के सैटेलाइट्स जा रहे हैं.

We are just minutes away from India’s first private rocket mission. Vikram-S rocket of Skyroot will lift off at 11:30 IST. Catch the action live here: https://t.co/p2DOuRFiIA#Prarambh #OpeningSpaceForAll pic.twitter.com/TLKEXW8nSI