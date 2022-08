ऑस्ट्रेलिया में अंतरिक्ष से गिरा कचरा, दावा- SpaceX यान का टुकड़ा

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के डालगेटी में अंतरिक्ष से तीन टुकड़े आ कर गिरे. ऐसे गिरे की जमीन में धंस गए. इनमें एक टुकड़ा 10 फीट लंबा त्रिकोण है. ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने दावा किया है कि यह एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) के किसी रॉकेट या यान का हिस्सा हो सकता है. इस टुकड़े पर वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद घर्षण की वजह से कई तरह के निशान बन गए हैं. ये जला हुआ भी दिख रहा है.

इसे भेड़ चराने वाले किसान माइक माइनर्स ने 25 जुलाई 2022 को खोजा था. उसके बाद उन्होंने इसके बारे में एस्ट्रोफिजिसिस्ट ब्रैड टकर को बताया. जो ब्रैड के मुताबिक स्पेसएक्स ड्रैगन एयरक्राफ्ट का ट्रंक हो सकता है. या उसके रॉकेट का हिस्सा. ये 2020 में छोड़े गए क्रू-1 मिशन से बचा हुआ हिस्सा होगा. जो अंतरिक्ष में तैरते-तैरते धरती पर आ गिरा. कुछ टुकड़ों पर सीरियल नंबर भी लिखे हैं. जो सही सलामत बच गए. नहीं तो वायुमंडल की आग में बचना मुश्किल होता है.

VIDEO: SpaceX debris discovered in Australian sheep paddock.



An astrophysicist examines a charred chunk of space junk jutting out from a paddock in Dalgety -- a remote area near Australia's Snowy Mountains, southwest of Sydney pic.twitter.com/OI0YnjGDN7