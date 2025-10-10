scorecardresearch
 

Feedback

हिलती इमारतें, गिरते गमले, छिपते लोग... 6 Video में देखिए फिलीपींस का विनाशकारी भूकंप

10 अक्टूबर 2025 को दक्षिणी फिलीपींस के दावाओ ओरिएंटल में समुद्र के अंदर 7.6 तीव्रता का भूकंप आया. गहराई 10 किमी थी. फिवोल्क्स ने नुकसान, आफ्टरशॉक और 1-3 मीटर सुनामी लहरों की चेतावनी दी. तटीय इलाकों में निकासी की गई है. इंडोनेशिया-पलाऊ भी प्रभावित.

Advertisement
X
एक हफ्ते पहले भी फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था. (Photo: AP)
एक हफ्ते पहले भी फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था. (Photo: AP)

फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में आज सुबह एक भयानक भूकंप आया. इसकी तीव्रता 7.6 थी और ये समुद्र के अंदर, माइंडानाओ द्वीप के दावाओ ओरिएंटल प्रांत के मनाय शहर के पास 10 किलोमीटर गहराई में केंद्रित था. ये भूकंप इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में लोग घबरा गए.

फिलीपींस का भूकंप विभाग फिवोल्क्स (PHIVOLCS) ने नुकसान और आफ्टरशॉक की चेतावनी दी है. तटीय इलाकों में 1 मीटर से ज्यादा ऊंची सुनामी लहरों का खतरा बताया गया है. लोगों को ऊंची जगहों या अंदरूनी इलाकों में जाने को कहा गया है. 

यह भी पढ़ें: फिलीपींस में देर रात आया 6.9 तीव्रता का भूकंप, 27 की मौत... देखें तबाही का मंजर

सम्बंधित ख़बरें

sea level rise threat to 10 cr buildings
फैलता समंदर... भारत समेत दुनिया 10 करोड़ इमारतें डूबेंगी 
Jaish-e-Mohammed Forms Womens Brigade
PAK में जैश तैयार करेगा महिला सुसाइड बॉम्बर... मसूद अजहर की नई चाल 
chile atacama desert flower
अटाकामा रेगिस्तान में इतनी गर्मी कि उग गए गुलाबी फूल 
sunshine
‘भारत में लगातार घट रहे धूप के घंटे’ 
atacama desert with flowers due to extreme summer
Atacama रेगिस्तान में खिला ‘सुपरफ्लावर’, जानें... 

भूकंप की पूरी डिटेल: कहां और कैसे आया?

ये भूकंप आज सुबह समुद्र के अंदर आया. केंद्र मनाय शहर के पास था, जो दावाओ ओरिएंटल प्रांत में है. ये माइंडानाओ द्वीप का हिस्सा है, जो फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है. गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी, इसलिए झटके जमीन पर तेज महसूस हुए. यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप केंद्र (EMSC) ने इसे 7.4 तीव्रता का बताया और गहराई 58 किलोमीटर.

यह भी पढ़ें: भारत के इकलौते ज्वालामुखी में विस्फोट, अंडमान के पास आया 4.2 तीव्रता का भूकंप

Advertisement

भूकंप की तीव्रता 7.6 का मतलब है कि ये बहुत ताकतवर था. रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा वाले भूकंप बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं – इमारतें गिर सकती हैं, सड़कें टूट सकती हैं. फिलीपींस में ऐसे झटके आम हैं, क्योंकि ये प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है. ये एक बड़ा ज्वालामुखी और भूकंप वाला क्षेत्र है, जहां पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती हैं. हर साल यहां 800 से ज्यादा भूकंप आते हैं.

सुनामी का खतरा: कौन से इलाके प्रभावित?

भूकंप समुद्र में होने से सुनामी का डर था. फिवोल्क्स ने तुरंत चेतावनी जारी की. केंद्रीय और दक्षिणी तटीय इलाकों के लोगों को ऊंचाई पर जाने को कहा. संभावित लहरें 1 मीटर से ज्यादा ऊंची हो सकती हैं.

  • फिलीपींस में: 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें. दावाओ ओरिएंटल और आसपास के तट प्रभावित.
  • इंडोनेशिया में: उत्तरी सुलावेसी और पापुआ में 50 सेंटीमीटर तक लहरें.
  • अन्य: पलाऊ के कुछ हिस्सों में 1 मीटर तक. अमेरिकी सुनामी चेतावनी सिस्टम ने केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक लहरों की संभावना बताई. प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने भी पुष्टि की.

यह भी पढ़ें: इंडोनेशिया का 'पति' ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी लकी-लकी फटा, 10 km ऊंचाई तक राख उगली

सुनामी लहरें तट पर तेजी से आ सकती हैं, इसलिए तुरंत निकासी जरूरी है. फिलीपींस में पहले भी ऐसे भूकंपों से सुनामी आई हैं, जो बड़े नुकसान का कारण बनीं.

Advertisement

स्थानीय प्रतिक्रिया: घबराहट और नुकसान

दावाओ ओरिएंटल के गवर्नर एडविन जुबाहिब ने बताया कि लोग घबरा गए हैं. कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि भूकंप बहुत तेज था. स्थानीय अधिकारी अभी संपर्क से बाहर हैं. माइंडानाओ के लोग घरों से बाहर निकल आए. स्कूल, ऑफिस बंद हो गए. फिवोल्क्स ने आफ्टरशॉक की चेतावनी दी, जो मुख्य झटके से छोटे लेकिन खतरनाक हो सकते हैं.

पिछला भूकंप: फिलीपींस का काला अध्याय

ये भूकंप एक हफ्ते पहले आए 6.9 तीव्रता वाले भूकंप की याद दिला गया. वो सिबू द्वीप के पास समुद्र में आया था और फिलीपींस का दशक का सबसे घातक भूकंप था. इसमें 72 लोग मारे गए. सैकड़ों घायल हुए, हजारों बेघर. वो भी सुनामी लेकर आया था. फिलीपींस में भूकंप आम हैं, लेकिन इतने तेज वाले दुर्लभ. 

भूकंप क्यों आते हैं? 

पृथ्वी की सतह कई प्लेटों से बनी है. ये प्लेटें धीरे-धीरे हिलती रहती हैं. जब दो प्लेटें टकराती या रगड़ खाती हैं, तो ऊर्जा निकलती है – यही भूकंप है. फिलीपींस इन प्लेटों के बीच में है, इसलिए ज्यादा झटके आते हैं. गहराई कम होने से झटके सतह पर ज्यादा महसूस होते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs WI Live Score
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    करवा चौथ राशिफल
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement