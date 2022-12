अंतरिक्ष से आने वाले Aliens को लेकर पेंटागन का सबसे बड़ा खुलासा, कही ऐसी बात- दुनिया रह गई हैरान

पेंटागन (Pentagon) ने एक बार फिर अपने खुलासे से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. उसने ऐसी बात कही है, जिसे मानने के लिए दुनियाभर के वैज्ञानिक और लोग तैयार नहीं है. लोगों का मानना है कि अमेरिका एलियन (Alien) और उनके एलियनशिप (Alienship) यानी UFO को लेकर कुछ छिपा रहा है.

पेंटागन ने एक लंबी-चौड़ी जांच के बाद कहा कि आजतक अंतरिक्ष से आने वाले एलियन और UFO के कोई सबूत नहीं मिले हैं. इससे यह पता चलता है कि एलियन कभी धरती पर आए ही नहीं. न ही उनके यानों ने पृथ्वी पर कहीं क्रैश लैंडिंग की है. यह बात पेंटागन के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कही है.

पेंटागन लगातार ऐसी घटनाओं की जांच कर रहा है, जिसमें एलियन यानों के दिखने की रिपोर्ट्स आई हैं. चाहे वह अंतरिक्ष में दिखे हों, आसमान में या फिर समुद्र में जाते या निकलते हुए. ऐसी सैकड़ों रिपोर्ट्स की जांच अब भी चल रही है. लेकिन अभी तक पेंटागन को एलियन और उनके स्पेसशिप यानी UFO के आने-जाने, पृथ्वी पर लैंडिंग या टेकऑफ के सबूत नहीं मिले हैं.

पेंटागन को नहीं मिले एलियन या UFO के सबूत

पेंटागन का कहना है कि ऐसे प्रमाण हैं ही नहीं कि ये बात पता चले कि इंटेलिजेंट एलियन जीवन (Intelligent Alien Life) धरती पर आती-जाती हो. या फिर यहां रहती हो. पेंटागन में इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी विभाग में डिफेंस के अंडर सेक्रेटरी रोनैल्ड मॉल्ट्री ने कहा कि मैंने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी है. न ही एलियन स्पेसशिप कहीं क्रैश हुए हैं, न ही इस तरह की कोई घटना कहीं दुनिया में हुई है.

पेंटागन कह रहा- हम कैसे मान ले एलियन आए थे

पेंटागन में बने नए ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस (AARO) के डायरेक्टर सॉन कर्कपैट्रिक इससे उलटा कहते हैं. वो मानते हैं कि हो सकता है कि एलियन धरती पर आए हों. लेकिन हमें इसकी जांच साइंटिफिक तरीके से करनी होगी. एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ हो सकती है लेकिन बिना सबूतों के हम इस बात को मान नहीं सकते. हम लगातार इस तरह की चीजों की जांच कर रहे हैं. जब तक हम पुख्ता नहीं हो जाते, हम कैसे मान लें कि एलियन आए थे.

साइंटिफिक जांच के बाद ही करेंगे खुलासा

सॉन कर्कपैट्रिक कहते हैं कि बतौर फिजिसिस्ट मुझे हर चीज की जांच साइंटिफिक तरीके से करनी होती है. एलियन मामलों की जांच भी ऐसे ही करेंगे. सही फैसला डेटा और साइंटिफिक मेथड के हिसाब से ही होगा. AARO का गठन इसलिए किया गया ताकि वो अमेरिकी मिलिट्री कैंपों, प्रतिबंधित वायुक्षेत्रों और जरूरी स्थानों पर एलियन या ऐसे किसी भी वस्तु के आने की जांच करेगा. ताकि अमेरिकी सैन्य ऑपरेशंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा न हो.

