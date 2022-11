Artemis 1 Launch: चांद पर इंसानी मिशन का पहला कदम... NASA ने आधी सदी बाद भेजा अंतरिक्षयान

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (US Space Agency NASA) ने 50 साल बाद चंद्रमा पर अपना मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है. अर्टेमिस-1 (Artemis-1) मिशन नासा के मंगल मिशन के बाद सबसे जरूरी मिशन है. नासा इस रॉकेट के जरिए चंद्रमा पर ओरियन स्पेसशिप (Orion Spaceship) भेज रहा है. यह स्पेसशिप 42 दिनों में चंद्रमा की यात्रा करके वापस आएगा. जानिए इस मिशन की सभी महत्वपूर्ण बातें...

क्या है अर्टेमिस-1 मिशन (What is Artemis-1 Mission)

कौन सा स्पेसशिप जा रहा है चंद्रमा पर (Which Spacecraft is going to Moon)

ओरियन स्पेसशिप (Orion Spaceship) दुनिया के सबसे ताकतवर और बड़े रॉकेट के ऊपरी हिस्से में रहेगा. यह स्पेसक्राफ्ट इंसानों की स्पेस यात्रा के लिए बनाया गया है. यह वह दूरी तय कर सकता है, जो आज तक किसी स्पेसशिप ने नहीं की है. ओरियन स्पेसशिप सबसे पहले धरती से चंद्रमा तक 4.50 लाख KM की यात्रा करेगा. उसके बाद चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से की तरफ 64 हजार KM दूर जाएगा. ओरियन स्पेसशिप बिना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़े इतनी लंबी यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्षयान होगा.

