Challenger Disaster: उड़ान के 73 सेकेंड बाद फट गया था स्पेस शटल, 36 साल बाद समुद्र में मिला टुकड़ा

फ्लोरिडा के तट से थोड़ी दूर अटलांटिक महासागर में गोताखोर कुछ खोज रहे थे. लेकिन उन्हें तभी ऐसी चीज मिली, जिसने अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास का सबसे दुखद पल याद दिला दिया. गोताखोर द्वितीय विश्व युद्ध में मार गिराए गए फाइटर जेट्स के अवशेष खोजने के लिए समुद्र के अंदर गए थे. लेकिन उन्हें जो मिला वो हैरान करने वाला था. यह एक बेहद आधुनिक दिखने वाला धातु का टुकड़ा था. जब उसकी जांच की तो पता चला कि 20 फीट लंबा यह टुकड़ा 28 जनवरी 1986 को उड़ान भरने के 73 सेकेंड बाद फट जाने वाले स्पेस शटल चैलेंजर का हिस्सा है.

गोताखोरों ने जब यह जानकारी नासा को दी तो वो हैरान रह गए. इसके बाद नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने कहा कि इस खोज ने हमें एक बार थोड़ा रुकने का मौका दिया है. अपने सात बेहतरीन एस्ट्रोनॉट्स को याद करने का. उनकी लीगेसी को आगे बढ़ाने का. इस हादसे ने नासा को पूरी तरह बदल दिया. हमने कई तरह के बदलाव किए.

असल में ये गोताखोर हिस्ट्री चैनल की डॉक्यूमेंट्री 'द बरमूडा ट्राएंगल: इंटू कर्स्ड वाटर्स' के लिए अटलांटिक महासागर में गायब हुए विमानों और जहाजों को खोज रहे थे. वो पीबीएम मार्टिन मरीनर रेसक्यू प्लेन की खोज में थे. जो 5 दिसंबर 1945 को बिना किसी जानकारी के लापता हो गया था. यह समय द्वितीय विश्व युद्ध का था. इसके अलावा ये अमेरिका के पांच टॉरपीडो बॉम्बर्स को भी खोज रहे थे. जो उसी दिन गायब हुए थे.

What they uncover off the coast of Florida, outside of the Triangle, marks the first discovery of wreckage from the 1986 Space Shuttle Challenger in more than 25 years. Don’t miss the premiere of The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters on Tuesday, November 22 at 10/9C. pic.twitter.com/LWUoFXxEnK