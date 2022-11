हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में दो आकाशगंगाओं के बीच खोजा 'रामसेतु', तारों से बना है ये पुल 

हबल स्पेस टेलीस्कोप (Hubble Space Telescope) अंतरिक्ष के अनदेखे नजारे, तस्वीरों के जरिए हम तक पहुंचा है. हाल ही में इस टेलिस्कोप ने गैलेक्टिक सिस्टम Arp 248 (galactic system Arp 248) की एक बेहद अनोखी तस्वीर ली है. गैलेक्टिक सिस्टम Arp 248 को वाइल्ड्स ट्रिपलेट (Wild’s Triplet) भी कहा जाता है. ये आपस में जुड़ी हुई तीन आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से दो के बीच तारों का एक चमकदार पुल है जो इन्हें आपस में जोड़ता है. यह पुल इनके बीच चल रही विलय प्रक्रिया का संकेत है.

इस तस्वीर को हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने जारी किया है, इसकी खासियत इसका टाइडल ब्रिज (Tidal bridge) है. इसमें एक विशेषता का एक शानदार उदाहरण है जिसे खगोलविद एक ज्वारीय पुल कहते हैं. जैसे-जैसे आकाशगंगाएं एक-दूसरे के करीब आती हैं, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उनमें जुड़ाव बनने लगता है. ऐसे में संभव है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से टकराने लगें (जैसे, कार्टव्हील आकाशगंगा) लेकिन अक्सर, ये विलय बहुत ही धीमी गति के साथ शुरू होता है.

ये आकाशगंगाएं एक दिन एक हो जाती हैं. लेकिन इस दौरान वे एक-दूसरे को बिखरा सकती हैं. जैसे कि इस तिकड़ी का तीसरा सदस्य जो बीच में है. ये आकाशगंगाएं करीब 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं. इसे समझने के लिए हमें अपनी आकाशगंगा का उदाहरण लेना होगा. हमारी आकाशगंगा छोटी आकाशगंगाओं से घिरी हुई है. इनमें से कुछ को तो पहले ही हमारी आकाशगंगा ने निगल लिया है जैसे कि गैया-एन्सेलाडस-सॉसेज गैलेक्सी (Gaia-Enceladus-Sausage galaxy) और बाकी धीरे-धीरे इसमें विलय हो रही हैं.

इनमें दो मैगेलैनिक बादल (Magellanic Clouds) हैं, एक बड़ा और एक छोटा. ये दोनों बौनी आकाशगंगाएं (dwarf galaxies) जब आकाशगंगा के चारों ओर घूमती हैं, तो लगता है वे हमारी आकाशगंगा से बातचीत कर रही हैं. इन आकाशगंगाओं को दक्षिणी गोलार्ध (Southern hemisphere) में हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. गैस का एक रिबन मिल्की वे को उनसे जोड़ता है, जिसे मैगेलैनिक स्ट्रीम (Magellanic stream) कहा जाता है. इन दो मैगेलैनिक बादलों के बीच, कुछ तारों, बहुत सारी गैस और एक कमजोर मैग्नेटिक फील्ड से बना एक पुल है, जो Arp 248 जितना शानदार तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक संकेत है कि विलय शुरू हो गया है.

The Hubble Space Telescope has taken an incredible picture of the galactic system Arp 248, also known as Wild’s Triplet.https://t.co/w5XJ2KzB1K