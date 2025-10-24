scorecardresearch
 

Feedback

क्लाउड सीडिंग में कितना खर्च आता है, कौन सी टेक्निक-केमिकल का इस्तेमाल होता है? हर सवाल का जवाब

क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीक है जो बादलों में रसायन डालकर कृत्रिम वर्षा पैदा करती है. भारत में दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2025 में 3.21 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. मुख्य तकनीकें- स्टेटिक और हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग है. रसायन- सिल्वर आयोडाइड और नमक हैं. फायदे- सूखा कम, हवा साफ हो जाती है. सफलता दर 10-30%. यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने का हथियार है.

Advertisement
X
इसी तरह से विमान के जरिए दिल्ली में क्लाउड सीडिंग होगी. (File Photo: Getty)
इसी तरह से विमान के जरिए दिल्ली में क्लाउड सीडिंग होगी. (File Photo: Getty)

क्लाउड सीडिंग एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जो बादलों में रसायन डालकर कृत्रिम बारिश पैदा करती है. यह सूखे, प्रदूषण या पानी की कमी को दूर करने में मदद करती है. भारत में दिल्ली जैसे शहरों में इसका इस्तेमाल हवा को साफ करने के लिए हो रहा है. नीचे 10 सरल बिंदुओं में पूरी जानकारी दी गई है. हर सवाल का जवाब...

क्लाउड सीडिंग क्या है?

क्लाउड सीडिंग बादलों को 'बीज' देने जैसी प्रक्रिया है. इसमें हवाई जहाज या मशीनों से बादलों में छोटे कण डाले जाते हैं, जो पानी की बूंदें या बर्फ के टुकड़े बनाते हैं. इससे बारिश तेज हो जाती है. यह मौसम को बदलने की एक सुरक्षित तकनीक है.

यह भी पढ़ें: एयरक्राफ्ट में होंगे केमिकल के 8-10 पैकेट, बटन दबाकर किया जाएगा ब्लास्ट... दिल्ली में ऐसे होगी कृत्रिम बारिश

सम्बंधित ख़बरें

DAC approved proposals
नाग मिसाइल, टॉरपीडो और तोप... सेना के लिए ₹79 हजार करोड़ की मंजूरी 
three air force in one country
वो अकेला मुल्क जिसके पास तीन वायुसेनाएं हैं... दुनिया की कोई एयरफोर्स नहीं है टक्कर में 
Pollution in Mothers Womb
मां के पेट से ही शुरू हो रहा है प्रदूषण का खेल... बच्चों पर बीमारियों का बोझ  
cloud seeding in delhi
विमान में होंगे केमिकल के 8-10 पैकेट, बटन दबाकर होगा ब्लास्ट... दिल्ली में ऐसे होगी कृत्रिम बारिश 
ISRO Gaganyaan
गगनयान मिशन का 90% काम पूरा, 2027 में होगी भारतीय एस्ट्रोनॉट की उड़ान  

भारत में इसका इस्तेमाल क्यों?

भारत में सूखा, बाढ़ और प्रदूषण बड़ी समस्या है. दिल्ली में सर्दियों में स्मॉग (धुंध) से सांस की बीमारी बढ़ जाती है. क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कर धूल-पदार्थ धोए जा सकते हैं. 2025 में दिल्ली सरकार पहली बार इसे आजमा रही है.

Artificial Rain In Delhi

क्लाउड सीडिंग का खर्च कितना आता है?

खर्च जगह, तरीके और आकार पर निर्भर करता है. एक छोटे प्रोजेक्ट में लगभग 12.5 लाख से 41 लाख रुपये लग सकते हैं. बड़े प्रोजेक्ट में सालाना 8-12 करोड़ रुपये खर्च होता है. फायदा ज्यादा, जैसे अमेरिका में 20-40 मिलियन डॉलर का लाभ मिलता है.

Advertisement

भारत में 2025 का खर्च क्या है?

दिल्ली में 2025 के क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स के लिए कुल 3.21 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं. यह 5 ट्रायल्स के लिए है. हर ट्रायल की कीमत 55 लाख से 1.5 करोड़ रुपये है. शुरुआती सेटअप पर 66 लाख रुपये अतिरिक्त लगे. 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए 5-6 दिनों की राहत में प्रति किलोमीटर 1 लाख रुपये खर्च.

यह भी पढ़ें: Delhi: असली बारिश से कितनी अलग होती है क्लाउड सीडिंग वाली आर्टिफिशियल रेन...गड़बड़ हुई तो क्या होगा?

मुख्य तकनीकें कौन-सी हैं?

दो मुख्य तकनीकें हैं: 'स्टेटिक सीडिंग' - ठंडे बादलों में बर्फ क्रिस्टल बनाना और 'हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग' - गर्म बादलों में नमक से बड़ी बूंदें बनाना. भारत में हवाई जहाज, रॉकेट या जमीन की मशीनों से रसायन छिड़के जाते हैं. दिल्ली ट्रायल में 90 मिनट की फ्लाइट से काम हो जाएगा. 

Artificial Rain In Delhi

तकनीक कैसे काम करती है?

बादलों में नमी होती है, लेकिन बूंदें नहीं बन पातीं. तकनीक में कण डालकर इन बूंदों को जोड़ दिया जाता है. ठंडे बादलों के लिए बर्फ बनाई जाती है, जो पिघलकर बारिश देती है. गर्म बादलों में नमक नमी सोखता है और भारी बूंदें गिराता है. सफलता 10-30% तक हो सकती है.

कौन-से रसायन इस्तेमाल होते हैं?

सबसे आम रसायन सिल्वर आयोडाइड (AgI) है, जो बर्फ क्रिस्टल बनाता है. अन्य हैं: पोटैशियम आयोडाइड, ड्राई आइस (ठोस कार्बन डाइऑक्साइड) और लिक्विड प्रोपेन. ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में विषाक्त हो सकते हैं. हवाई जहाज से इन्हें छिड़का जाता है.

Advertisement

भारत में कौन-से रसायन और तकनीक?

भारत में नमक (सोडियम क्लोराइड), सिल्वर आयोडाइड और कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है. CAIPEEX प्रोजेक्ट में हाइग्रोस्कोपिक फ्लेयर (कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम) यूज होता है. दिल्ली में नमक या सिल्वर आयोडाइड से हवाई जहाज बारिश पैदा करते हैं. रॉकेट या ड्रोन भी आजमाए जा रहे हैं.

Artificial Rain in Delhi

फायदे क्या हैं?

यह सूखे में फसलें बचाता है. प्रदूषण कम करता है. बाढ़ नियंत्रण में मदद करता है. दिल्ली जैसे शहरों में हवा की गुणवत्ता सुधारता है. लंबे समय में खर्च कम पड़ता है, क्योंकि एक ट्रायल से लाखों का लाभ होता है. वैज्ञानिक कहते हैं, यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने का हथियार है.

जोखिम और सावधानियां क्या हैं?

रसायन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे मछलियों या मिट्टी को प्रभावित करना. स्वास्थ्य जोखिम: सिल्वर आयोडाइड से एलर्जी हो सकती है. सावधानी: कम मात्रा मे्ं यूज करें, मॉनिटरिंग रखें. भारत में IIT कानपुर जैसे संस्थान इसे संभाल रहे हैं. सफलता की गारंटी नहीं, लेकिन उम्मीद भरी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement