बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि...एक साथ देख सकते हैं 5 ग्रह, आने वाला है दुर्लभ नजारा

18 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पांच ग्रह- बुध (Mercury), शुक्र (Venus), मंगल (Mars), बृहस्पति (Jupiter) और शनि (Saturn) इस पूरे महीने एक क्रम में होंगे और इन्हें सुबह-सुबह क्रमवार देखा जा सकता है.

स्काई एंड टेलिस्कोप (Sky & Telescope) के ऑब्जर्विंग एडिटर डायना हैनिकेनन (Diana Hannikainen) ने एनपीआर को बताया कि पांचों ग्रहों का इस तरह एक रेखा में होना दुर्लभ नहीं है. इन ग्रह आखिरी बार 2004 में इसी तरह एक सीध में आए थे. 2040 में भी ये एकसाथ आएंगे.

हैनिकेन का कहना है कि भले ही ये घटना दुर्लभ न हो, लेकिन आप सुबह तड़के घर के बाहर निकलें और ये ग्रह आपको दिख जाएं, तो ये आप में दुर्लभ होगा.

जैसे-जैसे जून आगे बढ़ेगा, बुध (Mercury ) को देखना आसान होता जाएगा. 24 जून को नजारा बेहद खास होने की उम्मीद है. उस दिन, लोगों को को शुक्र और मंगल के बीच घटते हुए अर्धचंद्र (Crescent Moon) को भी देख पाएंगे.

अगर आप इस नजारे को देखना चाहते हैं, तो सूर्योदय से करीब 30 मिनट पहले उस जगह पहुंच जाएं, जहां से ये नजारा आपको दिखाई दे सके. इसे देखने की सबसे सही जगह पूर्व की तरफ क्षितिज में है. इसे दूरबीन से देखा जा सकता है.

