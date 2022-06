NASA's Spacesuit: अब रेंट पर मिलेगा स्पेससूट, नासा ने इन दो कंपनियों से की डील

NASA ने अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सिओम स्पेस (Axiom Space) और कोलिंस एयरोस्पेस (Collins Aerospace) को एडवांस स्पेसवॉक और मूनवॉक करने के लिए टेक्नोलॉजी साझेदारी का समझौता किया है. यानी अब ये दोनों कंपनियां नासा के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में चहलकदमी और चांद की सतह पर चलने के लिए अत्याधुनिक स्पेस सूट बनाकर किराए पर देंगे. इसी सूट को पहनकर एस्ट्रोनॉट्स अर्टेमिस मिशन (Artemis Mission) में जाएंगे. साथ ही मंगल ग्रह पर इंसानों को इसी स्पेससूट में भेजा जाएगा.

नासा इन स्पेससूट्स को एक्स्प्लोरेशन एक्स्ट्राव्हीकुलर एक्टीविटी सर्विसेस (xEVAS) प्रोजेक्ट के तहत इन कंपनियों से लेगी. इसके अलावा एक्सिओम स्पेस और कोलिंस एयरोस्पेस चाहे तो वो नासा के अलावा अन्य नॉन-कॉमर्शियल कंपनियों के साथ भी समझौते कर सकते हैं. इसके लिए नासा उन्हें बाध्य नहीं कर सकता. नासा एक्सिओम और कोलिंस से 2034 तक स्पेसवॉक और मूनवॉक के लिए स्पेससूट किराए पर लेती रहेगी.

माना जा रहा है कि इस समझौते की कीमत 3.5 बिलियन डॉलर्स है यानी 27,151 करोड़ रुपये. नासा इसके अलावा बाकी सारे काम खुद करेगी. ये सबको पता है कि नासा ने अर्टेमिस प्रोजेक्ट के लिए स्पेसएक्स (SpaceX) के साथ भी समझौता किया है. उसे लैंडर और कैप्सूल बनाने का काम दिया गया है. ताकि चांद और मंगल पर इंसानों को आसानी से भेजा जा सके. स्पेसएक्स इस समय उसके लिए रॉकेट भी बना रहा है.

Today we announced Axiom Space & Collins Aerospace were selected to move forward with their spacesuit design, which will unlock new capabilities for missions to the @Space_Station, @NASAArtemis missions to the Moon, & eventually Mars. https://t.co/bX5ssufe83 #GiantLeapsStartHere pic.twitter.com/isIof7TEPa